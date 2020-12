Le Ghana élit son nouveau président

Certains partis politiques ont, malgré la pandémie du Covid-19, organisé des rassemblements dans tout le pays pour clôturer leur campagne. D'autres ont préféré tenir leurs meetings sur des plateformes virtuelles.

Affiche avec les douze candidats à la présidentielle

Ce lundi, plus de 17 millions d'électeurs inscrits sont appelés aux urnes pour choisir leur président et les 275 membres du Parlement.

12 candidats sont en lice pour le scrutin, dont trois femmes.

Les favoris sont le président sortant Nana Akufo Addo du NPP au pouvoir et son principal rival, l'ancien président John Mahama du NDC, le parti d'opposition.

L'actuel chef de l'Etat, Nana Akufo Addo, candidat du NPP estime que ses résultats au cours des quatre dernières années parlent d'eux-mêmes.

Affiche de campagne Nana Akufo-Addo



"Si j'ai tenu mes engagements, si je vous suis resté fidèle, alors vous pouvez me considérer comme un homme intègre, un homme qui tient ses promesses. Un homme qui tient ses promesses envers le peuple du Ghana. Vous pouvez continuer à me faire confiance et rendre les quatre prochaines années encore meilleures que les quatre années que nous avons traversées": promet le président sortant.

Un avis que ne partage évidemment pas son principal rival, John Mahama. Pour le leader de l'opposition, une alternance au pouvoir est nécessaire, il faut tourner la page Akufo Addo.

Affiche de campagne John Mahama



"Avant l'élection, il a eu toutes sortes de mots doux, mais ce qu'il n'a pas réalisé, c'est que ce ne sont pas ces mots qui servent à gouverner un pays. C'est du travail, de l'honnêteté et de la vérité. Il dit que l'argent est là, que nous pouvons développer ce pays sans emprunter, mais aujourd'hui regardez bien si c´est le cas", rappelle le principal concurrent et ancien président.

C'est la troisième fois que les deux principaux candidats à cette élection s'affrontent. Mahama avait gagné en 2012, Akufo Addo en 2016.

A voir maintenant qui aura réussi à rassurer les électeurs sur les questions urgentes du pays que sont l´amélioration des conditions de vie, la création d´emploi pour les jeunes, la lutte contre la corruption et la promotion de l'économie.