Le Ghana à l'épreuve de sa démocratie

C'est la fin des opérations de vote au Ghana. Les prochaines heures devraient permettre de savoir lequel des candidats, les ghanéens ont choisi pour diriger le pays durant les quatre prochaines années. Pour beaucoup d´électeurs, le plus important est d´avoir voté dans la paix.

C´est le cas de Priscilla Ababire, une jeune électrice qui se trouvait dans la file d'attente à Tamale. Elle souhaite aussi un changement positif pour le pays.

"Nous avons besoin de leaders qui feront prospérer le Ghana, qui s´occuperont de nous, qui feront reculer la corruption, créeront des emplois pour les jeunes afin de faire du Ghana un meilleur endroit", espère la jeune femme.

Vote en pleine pandémie

En raison de la Covid-19, les électeurs portaient des masques. Les autres protocoles de protection contre le virus ont aussi été respectés. Chaque électeur faisait prendre sa température et de l'eau était disponible pour se laver les mains avant de voter.

Des électeurs respectant les protocoles de protection contre la pandémie de Covid-19.

Le vice-président du Ghana, le Dr Mahamudu Bawumia, qui a aussi voté à Tamalé, a exhorté les Ghanéens à maintenir cette image de bon élève en matière de démocratie.

"Nous voulons maintenir cette réputation d'élection la plus pacifique d'Afrique de l'Ouest et il ne devrait y avoir aucun problème de perturbation ou autre. Nous voulons donc souhaiter bonne chance à la Commission électorale, nous voulons souhaiter bonne chance à tous les Ghanéens et nous voulons rendre notre nation fière", affirme le vice-président.

Lire aussi → Décès de Jerry John Rawlings, le père de la démocratie au Ghana

Le vainqueur devra remporter plus de 50% des suffrages et les résultats devraient être connus dans les 24 heures suivant le scrutin, mais la Commission électorale a fait savoir dimanche (06.12) que ce délai n´était pas figé.

Les regards sont maintenant tournés vers les autorités en charge des élctions pour voir si le Ghana peut maintenir son statut de bastion de la démocratie dans cette région oust africaine instable où les conflits électoraux de cette année ont alimenté les craintes d'un retour à l'autoritarisme.

Des électeurs devant un bureau de vote dans un pays considéré comme un modèle de démocratie en afrique de l'ouest.

Le rôle du Ghana dans la résolution des crises

Le Ghana a joué un rôle important dans des médiations en Afrique et participe à des activités de maintien de la paix de l'ONU. Le Ghanéen Kofi Annan, décédé en 2018, a été secrétaire général des Nations unies de 1997 à 2007.

L'actuel président Nana Akufo-Addo fait partie des chefs d'Etat africains qui ont participé à une médiation après le putsch du 18 août au Mali, mais également au Togo voisin pour trancher sur la grave crise politique de 2017-2018 entre l'opposition et le président Faure Gnassingbé.

Le pays avait été choisi par Barack Obama en 2009 pour sa première visite de président des Etats-Unis en Afrique subsaharienne.