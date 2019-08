Le football ghanéen en deuil: l'ancien attaquant Junior Agogo est décédé

L’ancien international Junior Agogo est décédé à l’âge de 40 ans. Pour le moment les causes de son décès ne sont pas élucidées, mais en 2015, il avait été victime d’un AVC.

Junior Agogo a déposé les crampons en 2012, après une carrière plus agitée : quinze équipes au total, en Angleterre, en Ecosse, au Chypres, aux Etats Unis, et en Egypte. Sous le maillot des Black-Stars, Junior Agogo a été sélectionné 27 fois, avec 12 buts inscrits.

Junior Agogo célèbre son but (CAN 2008)

Le football Nigérian est aussi en deuil. Agée de 36 ans, l’ex-internationale Ifeanyichukwu Chiejine est décédée de la suite d’une brève maladie.

Cette triste information a été rendue publique hier par la Fédération Nigériane de Football sur son compte Twitter.

Le Bayern se déplace à Schalke sans Coutinho

Il s'agit d'une rencontre capitale pour le club le plus titré de Bundesliga. Le week-end dernier, le Bayern a fait match nul 2-2 à domicile face à Hertha Berlin en ouverture du championnat. Il compte ainsi deux points de retard par rapport à son rival Dortmund.

Le Bayern va pourtant se passer de l’international brésilien Philippe Coutinho récemment arrivé du FC Barcelone, et accueilli à Munich comme une star:

Niko Kovac et Philippe Coutinho

"Quiconque était à la conférence de presse pour présenter Coutinho, a su qu’il n’est pas tout à fait à son niveau de condition physique nécessaire pour immédiatement jouer et faire 90 minutes. Il l’a dit lui-même et c’est aussi notre impression. Et nous ne voulons sûrement pas prendre de risque" a dit Niko Kovac.

L'autre grande recrue du mois d'août Ivan Perisic en provenance de l’Inter Milan.

Le Croate est en revanche en pleine possession de ses moyens et pourrait être aligné samedi selon l’entraineur Niko Kovac.

Franck Ribéry rebondit à Fiorentina

La légende du Bayern Munich a annoncé jeudi l’objet de son engagement dans le football italien à l’âge de 36 ans:

"Je vais aider les plus jeunes de l'équipe. J'ai la passion du football, j 'ai une expérience. Si j’ai passé douze saisons dans le club comme le Bayern, ce qu’il y a des raisons" a dit l’ancien international français dans un point de presse.