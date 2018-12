Le docteur congolais de Bukavu Denis Mukwege reçoit son prix Nobel de la Paix

Denis Mukwege, le docteur congolais de Bukavu "qui répare les femmes", va recevoir son prix Nobel de la Paix d'ici quelques heures à Oslo. La cérémonie est prévue à 12h temps universel ce lundi, il sera alors 14h à Bukavu en République démocratique du Congo (RDC).

Le médecin de Bukavu vient en aide aux femmes victimes de violences sexuelles dans l'est de la RDC touchée par les affrontements entre différentes armées de la sous-région et les groupes rebelles. Il avait été choisi co-lauréat du prix Nobel de la Paix début octobre dernier avec l'Irakienne Nadia Murad, ex-esclave du groupe Etat islamique.

Droits des femmes et présidentielle

Denis Mukwege était en train de réaliser des opérations quand il a appris qu'il était Prix Nobel de la Paix le 5 octobre. Quelques heures plus tard, il s'exprimait devant l'hôpital à Bukavu.

Ce dimanche, avant la cérémonie, Denis Mukwege a déjà pris la parole devant des journalistes. "La dénonciation ne suffit plus, il est temps d'agir", a-t-il dit. "La transformation de corps de femmes en champ de bataille est tout simplement un acte inadmissible à notre siècle".

Il a aussi évoqué la présidentielle du 23 décembre, parlant de ses craintes de "troubles", et appelant à protéger les populations.

"Il faut lui augmenter ses jours"

Si beaucoup se réjouissent de ce prix, il a une dimension encore plus particulière pour les patientes du docteur Mukwege comme cette femme qui témoignait ce lundi matin dans la matinale de la DW, sans donner son nom pour des raisons évidentes de sécurité et de vie privée.

"Je suis infiniment reconnaissante à papa Mukwege pour ce qu’il a fait pour moi et je suis sûre que c’est le même sentiment pour toutes les autres femmes qui sont ici. Dorénavant je me sens mieux et je remercie mon Dieu", raconte cette patiente.

"Nous les femmes sommes très reconnaissantes du travail du docteur et s’il appartenait aux humains de solliciter une plus grande longévité pour un autre, nous demanderions à Dieu d’augmenter les jours à Mukwege sur cette terre au regard du travail humanitaire qu’il abat."