Le deal Bakambu - Barça avorté au dernier moment

C’est certainement l’histoire la plus invraisemblable de ce mercato d’hiver. Cédric Bakambu, son club Guoan Beijing et le FC Barcelone s’étaient mis d’accord mercredi soir sur un prêt, avec option d’achat.

Selon les sources proches des dirigeants de Guaon Beijing, l’attaquant congolais Cédric Bakambu devrait rejoindre Barcelone jeudi conformément à l’accord. Alors que l’international congolais est en escale à Hong-Kong où il attend jeudi matin son vol pour la Catalogne, Bakambu apprend que le FC Barcelone vient d’annuler le transfert.

Evidemment déçu par le scénario irréel, Cédric Bakambu n’a plus autre choix qu’à repartir à Séoul où son club Guoan Beinjing est en stage pour le moment, tout en laissant derrière lui un contrat fantôme, et voir son rêve de rejoindre le club le plus riche du monde s’envoler.

Paco Alcacer (Dortmund)

Paco Alcacer à Villareal

Selon les estimations de la presse allemande, Villareal versera 30 millions d’euros à Dortmund, bonnus compris.

L’international espagnol, Paco Alcacer est arrivé dans la Ruhr sur base d’un prêt du FC Barcelone en août 2018, et avait fait des débuts époustouflants de buteur avec notamment sept (7) buts pour ses quatre premiers matches.

Erling Haaland (dortmund) face au FC Cologne

Paco Alcacer barré par Erling Haaland

L’international espagnol n’a pas joué une minute lors des deux matches de 2020. A sa place, l’entraineur du Borussia Dortmund Lucien Favre préférait sa nouvelle recrue, le Norvégien Erling Haaland, dont le début à Dortmund a impressionné, 5 buts en 57 minutes dans les deux derniers matches.

Outre le départ de l’Espagnol Paco Alcacer, la presse allemande annonce également l’arrivée à Dortmund du milieu international allemand Emre Can en provenance de la Juventus.

Un accord entre le Borussia Dortmund et la Juventus a été conclu et Emre Can pourrait effectuer une visite médicale aujourd’hui, dernier jour du mercato d’hiver.