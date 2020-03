Le coronavirus met le sport à l'arrêt

Les matches de Ligue des Champions (8es de finale retour) Manchester City/Real Madrid, et Juventus Turin contre Lyon, des matches prévus le 17mars ont été reportés. Les matches de Ligue Europa Inter Milan/Getafe ; FC Séville/AS Roma qui devaient avoir lieu hier ( le 12 mars )ont été également reportés.

Le Championnat d'Italie a été entièrement suspendu jusqu'au 3 avril. Celui des Pays-Bas est aussi concerné, il est reporté jusqu'au 31 mars.

Sergio Ramos (Real Madrid) face à M arc André ter Stegen (FC Barcelone)

Quant au championnat d'Espagne, il y au eu report des deux prochaines journées c'est à dire deux semaines: comme l’explique Luis Rubiales, président de la Liga, la Fédération espagnole de football: "Bien que ce soit nous qui avons annoncé la décision, sachez que cette décision a été prise après concertation avec les clubs de la Liga, nous allons aussi les écouter et bien sûr suspendre la compétition définitivement plus tard.

Le 25 mars, nous réévaluerons la situation et à ce moment-là, les décisions seront à nouveau prises. Concernant les compétitions européennes: nous sommes 55 associations membres de l’UEFA ; donc toute décision des compétitions européennes, passe par l'UEFA." a dit Luis Rubiales, président de la Liga, la Fédération espagnole de football. La Premier League (Angleterre), la Ligue 1 (France) et la Série A (Italie) sont aussi suspendues.

Bensebaini ( Borussia Mönchengladbach)

La Bundesliga à huis clos

En Allemagne, la 26e journée de Bundesliga se joue ce week end mais à huis clos. La Ligue allemande de football (DFL) propose à ses membres de suspendre la Bundesliga et la 2.Bundesliga à partir de mardi prochain (17 mars) jusqu'au 2 avril prochain (soit jusqu'à la fin de la trêve internationale).

Plusieurs disciplines concernées

En Rugby, les matches de la dernière journée entre six nations , les matches France/Irlande et Italie/Angleterre prévus demain le 14/03 ont été reportés.

Le Tennis n’est pas non plus épargné. Six semaines de suspensions pour tous les ATP. De même pour le basketball. Le Championnat NBA est aussi à l’arrêt.