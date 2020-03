Le coronavirus continue de faire des dégâts

Plus de 98.000 nouveaux cas, dont plus de 3.000 décès dans près de 90 pays et territoires : voilà les derniers chiffres concernant les victimes humaines du coronavirus.

La Chine, d'où l'épidémie est partie, reste le pays le plus touché du monde. Viennent ensuite, la Corée du Sud, l'Italie, l'Iran et le Japon.

Ce vendredi, les autorités palestiniennes, le royaume du Bhoutan, le Vatican, le Cameroun et le Togo ont annoncé le diagnostic de premiers cas sur leur sol.

Le Togo devient ainsi le neuvième pays africain touché par l'épidémie. Le pays le plus atteint sur le continent restant l'Algérie avec 17 cas recensés.

En Allemagne, plus de 500 cas ont été enregistrés par l'Institut Robert Koch.

La foire industrielle de Hannovre dans le nord de l'Allemagne a été annulée

Annulations et reports

L'Allemagne a par ailleurs renoncé à plusieurs manifestations qui devaient avoir lieu dans les prochains jours. C'est le cas du salon du tourisme international de Berlin, de la foire du livre de Leipzig ou du salon industriel de Hannovre.

Sur le continent africain, l'Africa CEO Forum qui devait se tenir à partir de lundi, à Abidjan, est reporté à une date ultérieure. Le forum "Next Einstein" à Nairobi et le démarrage de la Basketball Africa League à Dakar ont également été ajournés.

Le principe de ces annulations et reports est bien sûr de circonscrire la propagation du virus. Car on rappelle que le Covid-19 se transmet d'une personne infectée à une personne saine par le biais de gouttelettes respiratoires expulsées par le nez ou la bouche, lorsqu'une personne tousse ou éternue.

Se laver les mains, une mesure simple mais essentielle pour se protéger d'une infection

Conséquences de la fermeture des écoles

L'Unesco a recensé 13 pays contraints de fermer toutes leurs écoles - une mesure d'exception qui prive déjà plus de 290 millions d'élèves du primaire et du secondaire de leurs cours. Dans certains pays, comme en Italie, les universités sont également concernées.

Michelle Bachelet, la Haut-Commissaire de l'Onu aux droits de l'Homme s'est inquiétée ce matin des conséquences de ces fermetures pour les parents qui risquent d'être obligés de rester à la maison ce qui peut entraîner une perte de salaire ou, pire, une perte d'emploi.

Michelle Bachelet qui a par ailleurs demandé que les mesures prises par les pays pour lutter contre la propagation du coronavirus respectent les droits humaines et soient "proportionnées au risque évalué".