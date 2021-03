Le contrôle des armes aux Etats-Unis, un sujet qui divise

L’auteur de l’attaque, Ahmad Al-Aliwi Alissa, a utilisé une arme semi-automatique pour assassiner dix personnes dans un supermarché. Mais il est peu probable qu’une loi puisse être votée dans ce sens. C’est en effet un vieux débat que Joe Biden vient de soulever et ce sont surtout les fusils d'assaut et les chargeurs à haute capacité qui sont dans le viseur du président américain.

Mais ce sujet auquel il s’attaque est délicat et divise aux Etats-Unis. Plusieurs autres présidents avant lui, dont Barack Obama, ont déjà tenté sans y parvenir de faire adopter une telle législation.



Manifestation à Washington pour le contrôle des armes en 2013.

Joe Biden, en réclamant au Congrès l'interdiction des fusils d'assaut, a aussi demandé au Sénat d’adopter un projet de loi approuvé récemment par la Chambre des représentants : une loi visant à renforcer le contrôle des antécédents lors de l’achat d’une arme à feu.

Plusieurs blocages

Mais même si le président le souhaite, un durcissement de la loi sur les armes reste improbable. La plupart des républicains sont en effet opposés à toute forme de contrôle.

Certes, les démocrates qui disposent d’une étroite majorité au Sénat entendent voter la nouvelle législation adoptée par la Chambre des représentants. Mais ils ont besoin du soutien d’au moins dix républicains du Sénat pour que le projet de loi soit adopté, ce qui reste difficile.



Congrès de la NRA à Houston en mai 2013.

Enfin, il y a la puissante NRA (National rifle association), le lobby pro-armes qui s'oppose à toute loi visant à restreindre la vente ou la possession d’armes à feu.

Certaines initiatives locales réussissent toutefois parfois à aboutir comme en Virginie, cet Etat de l'est du pays qui, début 2020, a renforcé l'examen des antécédents judiciaires des acheteurs, interdit les chargeurs de plus de dix cartouches, l'achat de plus d'une arme par mois et rétablit le droit des autorités locales à interdire le port d'armes dans les espaces publics. Une série de décision qui avait provoqué une levée de boucliers.