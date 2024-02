Le Chili lutte contre des incendies de forêt meurtriers

Au Chili, de violents incendies continuent de ravager la région côtière touristique de Valparaiso, dans le centre du pays, et ont déjà fait plus d'une centaine de victimes.

Au Chili, près de 3.000 pompiers, militaires et volontaires sont toujours sur le qui-vive pour lutter contre une quarantaine de foyers d'incendies toujours actifs.

On compte au moins 112 morts, et le bilan humain devrait encore augmenter "de manière significative", de l’aveu même du président chilien, Gabriel Bori qui a décrété un deuil national de deux jours, "parce que c'est tout le Chili qui souffre et pleure nos morts".

Depuis mercredi, la température frôle les 40 degrés dans le centre du Chili et la capitale Santiago Image : Cristobal Basaure/AP Photo/picture alliance

En déplacement dans la région dévastée de Valparaiso, Gabriel Boric, est venu constater par lui-même l’ampleur du drame. "C'est la plus grande tragédie que nous ayons connue depuis le tremblement de terre de 2010", a concédé le président en référence au puissant séisme qui avait coûté la vie à plus de 500 personnes.

"Pour nous, les pompiers du Chili, explique Wilson Suarez, il s'agit probablement de l'un des plus grands incendies dans l’histoire de notre pays. Nous continuons à lutter contre les incendies encore actifs pour éviter que des étincelles ne se propagent ou que le vent ne vienne aggraver la situation."

Près de 26.000 hectares ont été réduits en cendre Image : Esteban Felix/AP/picture alliance

Des habitations rasées

Les conditions météorologiques des dernières heures semblent toutefois plus favorables, selon les autorités.

Pendant ce temps, des habitants ont commencé à retourner chez eux. Mais bien souvent, il ne reste que des cendres, des maisons entièrement détruites et des carcasses de voitures calcinées. Des zones entières, noircies, semblent avoir été complètement rasées.

Cette canicule résultant du phénomène climatique El Niño touche actuellement le cône sud de l'Amérique latine Image : Lucas Aguayo Araos/AA/picture alliance

Dans la cité balnéaire de Viña del Mar, avant de tout abandonner, le soudeur Abraham Mardones avait encore tenté d’arroser les toits et les murs de sa maison. Mais la chaleur est rapidement devenue insupportable.

"Je n'ai pas fait d'études pour ça, je n'ai pas beaucoup de courage non plus, mais j'en ai trouvé suffisamment pour retrouver ma voisine calcinée et la couvrir", raconte-t-il. Tout a été brûlé, les souvenirs, nos maisons, nos affaires, je n'ai plus rien. Je n'ai plus que cette salopette et ces chaussures qu'on m'a données."

Depuis Rome, après la prière de l'Angelus, le pape François a appelé dimanche à prier "pour les morts et les blessés dans les incendies dévastateurs au Chili" Image : Esteban Felix/AP/picture alliance

Les effets du réchauffement climatique

Tout est allé très vite. Beaucoup disent avoir été surpris par l’avancée des flammes.

Yoselin Martinez a réussi à s’enfuir de justesse. Elle explique que "c'était une question de secondes. On est entré dans la maison pour chercher quelque chose, et en sortant, il y avait de la fumée partout, et les enfants commençaient à perdre connaissance. Personne ne nous a prévenus. Tout s’est passé très vite."

Le phénomène de canicule qui frappe le centre du Chili, et qui provoque ces incendies de forêt, est aggravé par le réchauffement climatique. Après le Chili et la Colombie, la vague de chaleur menace dans les prochains jours l'Argentine, le Paraguay et le Brésil.