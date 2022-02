Sport

Le centre FOGEBU, bien plus que du football

Il y a peut-être de futurs Etalons parmi ces jeunes et peut-être se retrouveront-ils eux aussi sur une pelouse pour disputer une CAN dans quelques années ! Le Centre de formation d’éducation de base et de football FOGEBU s’investit dans la réinsertion des enfants défavorisés en leur donnant des raisons d’espérer et de croire en des lendemains meilleurs.