Le Cameroun lance la vaccination contre le paludisme

C'est une première pour les populations camerounaises dont certains enfants ont reçu les premières doses ce jour.

A l'hôpital du district de Soa, l'ambiance est ordinaire. Quelques parents venus avec leurs enfants attendent de bénéficier du vaccin contre le paludisme.

Le petit Jayden, six mois, reçoit sa première dose. Caroline Effa, la maman de l'enfant, se réjouit des efforts du gouvernement pour mieux lutter contre le paludisme au Cameroun.

"Vraiment, avec tous les moustiques qu'il y a actuellement à Yaoundé, c'est grave. Les moustiquaires qu'on nous vend ne donnent plus, on ne sait même plus si ce sont des moustiquaires imprégnées. Tu fais coucher l'enfant, quand tu vas le chercher, tu constates qu'il a été piqué par les moustiques. Donc l'initiative du gouvernement est bonne", dit Caroline Effa.

Une mesure supplémentaire

Le vaccin a été approuvé par l'Organisation mondiale de la santé et mis au point par le fabricant de médicaments britannique GSK.

Malachie Manaouda, le ministre de la Santé au Cameroun, a rappelé aux populations que ce vaccin, conçu il y a près de quarante ans, vient compléter les outils existants tels que les moustiquaires, dans la lutte contre le paludisme qui tue chaque année près d'un demi-million d'enfants de moins de cinq ans en Afrique.

"Le vaccin ne va pas faire en sorte que nous n'ayons plus de moustiquaires, que nous ne prenions plus les précautions comme avant. Ce n'est qu'une mesure supplémentaire pour éviter qu'il y ait un taux de mortalité assez élevé. La cargaison va dans les 42 districts de santé choisis sur la base du fardeau du paludisme dans la localité", explique le ministre.

Les enfants sont les plus grandes victimes du paludisme Image : Desire Danga Essigue/REUTERS

331.000 doses de vaccin

Avec le concours des partenaires internationaux, le Cameroun a reçu, pour cette première vague, 331.000 doses de vaccins.

Juliette Haeni, représentante par intérim de Unicef Cameroun, insiste sur la discipline de l’administration de ce vaccin.

"On vise essentiellement les enfants de six à 24 mois dans les endroits très vulnérables. Il y aura plusieurs doses à prendre. Pour chaque enfant, il y a quatre doses : à six mois, sept mois, neuf mois et 24 mois. C'est vraiment un moment historique et unique pour protéger les enfants."

Le vaccin est déployé dans 42 districts sanitaires des 10 régions du pays, dans des centres de santé publics et privés.

Le Cameroun fait partie des 11 pays les plus touchés par le paludisme dans le monde. Le pays a enregistré plus de 3 millions de cas et plus de 3800 décès en 2021.

Le paludisme est un tueur silencieux en Afrique. L'avènement de ce vaccin devrait permettre à environ 6,6 millions d'enfants, dans les onze pays africains qui connaissent encore une forte mortalité liée au paludisme, d’être vaccinés d'ici à 2025.