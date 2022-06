ACTUALITÉS

Le calvaire des déplacés du volcan Nyiragongo, un an après

En République démocratique du congo, les habitants de la ville de Goma et du territoire de Nyiragongo en Province du Nord-Kivu se souvenaient de la dernière éruption volcanique du Nyiragongo le dimanche 22 Mai 2022. Un an après, les sinistrés continuent de vivre dans l'impasse et manquent de nourriture, de médicaments et de bons abris. Ils appellent les autorités à agir.