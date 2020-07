Le Burundi lance une campagne de dépistage de la Covid-19

Le Burundi a lancé lundi (06.07.20) une campagne de dépistage de la Covid-19. L'opération bénéficie de l’appui technique et financier du programme des Nations unies pour le développement (Pnud). Elle se déroule sur trois sites de la municipalité de Bujumbura et plusieurs autres dans les provinces. En priorité, ce sont les personnes présentant des symptômes qui sont testées. Viennent ensuite les volontaires.

Lire aussi → Covid-19 au Burundi : le nouveau pouvoir prend le contre-pied du régime Nkurunziza

Freiner la contamination

"Que je guérisse, que je ne contamine pas et que je ne sois pas contaminé" : c’est sous ce message que la campagne de dépistage contre le nouveau coronavirus a officiellement démarré au Burundi.

Lire aussi → Le Burundi accusé de sous-estimer les risques du coronavirus

Déjà, les populations s'empressent pour connaître leur statut. L'affluence observée dans l'après-midi du lundi (06.07.20) était sensiblement plus forte que dans la matinée.

Écouter l'audio 02:07 "Je viens répondre à l'appel du président" (un Burundais)

Éliane Nkenguruste, médecin et membre de l'équipe qui dirige la campagne, est satisfaite de cette première journée de tests :

"Tout est en place pour que la campagne se déroule bien, je ne vois aucun manquement, tout est en place : les ressources humaines, il y a des hygiénistes, des médecins, des infirmiers. On s’est réparti les tâches parce que tout le monde ne fait pas la même chose. Donc je constate que tout se déroule normalement comme prévu".

Un ouf de soulagement

Médiatrice Nahimana est une jeune mariée. Son mari et elle sortent du site de dépistage. Le couple se sentait mal depuis quelques jours.

"Mon mari manifeste les symptômes du coronavirus depuis quatre ou cinq jours. J’ai aussi mal à la gorge, j’ai envie de tousser sans y parvenir. C’est pourquoi, nous sommes venus tous les deux nous faire dépister. Le dépistage massif est salutaire pour les symptomatiques et asymptomatiques pour se rendre compte de leur état de santé et savoir comment se protéger et protéger les autres", affirme la jeune mariée.

La distanciation sociale n’est pas toujours respectée, comme ici lors de l’entrée en fonction du nouveau président

En réponse à l’appel lancé par le chef de l’Etat, c’est un ouf de soulagement pour Célestin Ndungutse, 24 ans, venu se faire dépister sur le site du nord de Bujumbura :

"Je viens de répondre à l’appel du président. Je viens de me faire tester et je viendrai prendre les résultats demain. Maintenant je me sens très bien car je saurai désormais mon état de santé et comment me comporter. Je continue de me laver les mains avec de l’eau propre et du savon".

La campagne doit préalablement durer trois mois avant une première évaluation. L'objectif est d'atteindre zéro contamination au coronavirus. Un peu plus de six mois après que la pandémie s'est déclarée au Burundi, le pays compte officiellement à ce jour 191 cas positifs de Covid-19 et un mort selon les données du ministère de la santé publique.