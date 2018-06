Le Brésil et la Suisse passent, la Serbie éliminée

À Moscou, la Serbie (trois points) devait absolument battre le Brésil (quatre points) afin de se qualifier pour les huitièmes de finale. Sauf que les Brésiliens ont parfaitement géré leur rencontre, et ont fini par ouvrir le score à la 36ème minute, par l'intermédiaire de Paulinho, auteur d'un lob subtil juste devant Vladimir Stojkovic.

Face à la Serbie, Paulinho a ouvert la marque de fort belle manière.

Le Brésil peut être encore plus fort, selon son entraîneur

En seconde période, Neymar et ses partenaires ont continué de dominer, et ont ajouté un second but, signé Thiago Silva de la tête suite à un corner. Victoire 2-0 du Brésil, qui termine premier de son groupe E. L'entraîneur Tite est ravi, et surtout, confiant pour la suite du tournoi. Son équipe peut être encore plus forte :

"Pour l'instant, je suis rassuré, je pense que je vais aller boire quelque chose ce soir, je vais m'autoriser une caipirinha. La clé du succès, c'est la manière dont nous travaillons avec les joueurs. Cette Coupe du monde est faite de relations humaines. Il faut comprendre comment se structure le vestiaire, comment les athlètes se conduisent les uns envers les autres, comprendre la joie, la fierté, mais aussi tout ce que cela incombe. Il faut trouver un équilibre. Si les joueurs sont surmotivés, il faut les calmer. S'ils sont un peu mous, il faut trouver les bons mots pour les motiver. Cette équipe peut encore évoluer."

Face au Costa Rica, la Suisse a concédé le nul dans les dernières secondes de la partie.

La Suisse concède le nul

Dans l'autre rencontre de la soirée, la Suisse affrontait le Costa Rica. À Nizhny Novgorod, la Nati (quatre points) jouait contre une équipe déjà éliminée, mais devait tout faire éviter une mauvaise surprise, au cas où la Serbie prenait l'avantage sur le Brésil. Les Suisses ont donc pris le jeu à leur compte, et ont ouvert le score par Blerim Dzemaili à la demi-heure de jeu. Kendall Watson a égalisé à la 56ème minute, mais la Suisse a repris l'avantage à la 88ème minute. Et alors que la rencontre semblait gagnée, la Nati a encaissé un but, un pénalty de Bryan Ruiz que Yann Sommer a malencontreusement détourné dans ses buts. Score final 2-2. La Suisse termine deuxième du groupe E, et affrontera la Suède (première du groupe F), ce sera mardi prochain, tandis que le Brésil sera opposé au Mexique le lundi à venir.

Le Sénégal confiant avant la Colombie

Ce soir, place aux dernières rencontres de poules. La journée commencera avec le groupe H, celui du Sénégal, qui joue une véritable finale contre la Colombie. Les Lions de la Téranga comptent quatre points, mais ne sont pas à l'abri d'une élimination précoce en cas de défaite. Devant eux se pointe la redoutable équipe colombienne (trois points), qui a donné une leçon de football à la Pologne lors de sa victoire 3-0 et qui compte des joueurs de renoms, comme Falcao, James Rodriguez ou encore Juan Quintero. Mais le sélectionneur Aliou Cissé reste quand même confiant :

Le Sénégal comptera notamment sur Sadio Mané face à la Colombie.

"Nous allons jouer une rencontre très disputée, un match très intéressant, entre deux équipes capables de faire partie des seize meilleures de ce tournoi. C'est vrai que la Colombie peut nous causer quelques problèmes, mais nous aussi, nous avons des arguments à faire valoir, et demain, on saura bien les jouer."

Le Sénégal qui devra également faire attention à ce que fait le Japon (quatre points) qui joue une Pologne déjà éliminée. Japon-Pologne (qui se disputera à Volgograd) tout comme Sénégal-Colombie (qui se jouera à Samara), ces deux rencontres débuteront à 14h en temps universel. Et puis enfin, ce soir, nous aurons la finale du groupe G, entre l'Angleterre et la Belgique, deux équipes qui font partie des favoris de cette Coupe du monde, ainsi que le match entre la Tunisie et le Panama pour l'honneur. Ces matchs débuteront à 18h TU.