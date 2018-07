Le Brésil dispose du Mexique et file en quarts

À Samara, c'est le Mexique qui est le mieux entré dans le match, en se montrant dangereux dès les premières minutes, sous l'impulsion de joueurs comme Javier "Chicharito" Hernandez, Carlos Vela ou encore Hirving Lozano. "El Tri" (le surnom de la sélection mexicaine) a joué sa chance à fond, avec une équipe plutôt offensive, bien gardée au milieu de terrain par le vétéran Rafael Marquez, 39 ans, qui participe à la cinquième Coupe du monde de sa carrière.

Guillermo Ochoa a longtemps résisté aux assauts brésiliens.

Ochoa garde le Mexique en vie

Finalement, le Brésil est revenu dans la rencontre, et a commencé à poser des soucis à la défense mexicaine. La meilleure illustration de ce retour est bien évidemment Neymar. Discret lors des vingt premières minutes, l'attaquant brésilien a commencé à semer un peu la panique dans l'arrière garde du Mexique, mais sans avoir l'occasion de marquer. Autre joueur qui s'est mis en évidence, Willian, qui a couru dans tous les sens et qui a bien décalé ses coéquipiers, qui ont malheureusement buté sur un fantastique Guillermo Ochoa, le gardien du Mexique.

Malgré l'extension dOchoa, cette balle de Neymar finira par trouver Roberto Firmino pour le deuxième but brésilien.

Neymar au four et au moulin

En seconde mi-temps, le Brésil a fini par trouver la faille; et bien évidemment, son salut est venu de Neymar. A la 51ème minute, le prodige brésilien initie un mouvement grâce à une talonnade. Willian s'empare du ballon, perce la défense du Mexique et centre. Ochoa est trop court, mais Neymar a bien suivi et marque dans le but vide. Assommé et à bout de forces, "El Tri" ne reviendra plus. Le Brésil en profite même pour ajouter un deuxième but en toute fin de rencontre, par l'intermédiaire de Roberto Firmino sur un service de Neymar (88è). Victoire 2-0 du Brésil, qui se rend en quarts. Le Mexique, lui, échoue pour la cinquième fois d'affilée en huitièmes de finale.