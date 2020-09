Le Bayern Munich soulève la Supercoupe d'Europe

Comme en 2013, le Bayern Munich continue de tout rafler sur son passage. Auteurs du doublé coupe-championnat sur la scène nationale, vainqueurs de la Ligue des champions en août dernier, les Bavarois sont devenus hier soir les "super champions d’Europe" suite à leur victoire sur le lauréat de la Ligue Europa, le FC Séville.

Mais si les hommes de Hansi Flick ont dominé la rencontre, la victoire a mis un peu plus de temps que prévu à se dessiner.

Une fois n’est pas coutume, le Bayern Munich s’est retrouvé mené au score dès la 13ème minute de jeu, une faute de David Alaba ayant entraîné un pénalty de Lucas Ocampos. Après une multitude d’occasions, Leon Goretzka finit par inscrire le but de l’égalisation à la 34ème minute.

Javi Martinez décisif

En deuxième mi-temps, le Bayern Munich continue de pousser et inscrit même deux buts, mais invalidés pour cause de hors-jeu.

Il faudra finalement attendre les prolongations pour voir Javi Martinez donner le titre à son équipe grâce à un but de la tête suite à un corner. Une sorte de revanche pour l’Espagnol, qui débute souvent les matchs sur le banc de touche depuis quelques saisons.

Son entraîneur Hansi Flick n’a pu que saluer son apport hier soir.

Javi Martinez avec ses coéquipiers

"J'ai toujours dit à Javi qu'il était le genre de joueur sur qui on pouvait compter. C'est quelqu'un qui se donne à 100% quand il joue. Grâce à son expérience et sa mentalité, il est capable d'être décisif, comme ce soir. Il a non seulement des qualités défensives, mais également offensives : son jeu de tête en est le parfait exemple", a-t-il déclaré après la rencontre.

Des fans dans les tribunes

Ce match remporté par le Bayern Munich se disputait devant 20.000 spectateurs à Budapest, et ce malgré le taux d’infection très élevé dans la capitale hongroise.

Des milliers de fans bavarois avaient fait le déplacement malgré la contre-indication du gouvernement allemand. Ils se sont majoritairement sentis en sécurité dans le stade, comme l’explique Regina, une fan.

"L’entrée dans le stade était bien contrôlée. Tout s’est bien passée avec la sécurité qui était en bonne santé. Nous étions obligés de porter un masque dans le stade. Il y avait aussi beaucoup d’espaces entre les sièges. C’était un très bon exemple de comment organiser actuellement des matchs avec supporters."

En tout cas, le Bayern Munich et ses fans n’auront pas vraiment le temps de savourer cette victoire, puisque le club joue dès ce dimanche en Bundesliga face à Hoffenheim, ce sera à 13h30 TU.