Le Bayern Munich remporte la C1 et réalise le triplé

Pour la sixième fois de leur histoire, les Bavarois ont soulevé celle que l'on surnomme la "Coupe aux grandes oreilles".

Le Bayern Munich n'a eu besoin que d'un seul but, signé Kingsley Coman, pour s'imposer face au PSG. Un PSG qui n'a pas démérité, surtout en première période, mais qui semblait moins organisé et moins expérimenté à ce niveau.

Pour Hansi Flick, l'entraîneur des Bavarois, qui signe un triplé dès sa première saison sur le banc de touche du Bayern, cette victoire est à mettre au profit de l'équipe entière.

"Je ne vais pas parler d'un seul joueur. Vous en avez maintenant l'habitude, je pense toujours à l'équipe dans son ensemble. Quand vous voyez comment nous avons travaillé défensivement jusqu'à la fin avec des garçons comme Lewandowski qui couraient encore après le ballon; c'était absolument incroyable. C'est une vraie performance d'équipe", a-t-il déclaré après la rencontre.

Kingsley Coman, buteur décisif

Kingsley Coman

De son côté, le buteur de la soirée, Kingsley Coman, a tenu a tempérer les ardeurs des journalistes qui le comparent déjà à Arjen Robben ou Franck Ribéry, les deux anciennes gloires du club.

"Je ne pense pas être sorti de l'ombre; je ne pense pas que j'étais dans l'ombre. Arjen et Franck sont deux joueurs extraordinaires. Ils ont eu des carrières extraordinaires. Ils ont gagné la Ligue des champions, mais ce n'est pas seulement ça qui a rendu leur carrière extraordinaire. Et avant d'être comparé à des joueurs comme eux, je dois continuer à bien faire et à faire mieux pendant des années", a affirmé le champion du monde français.

Natif de Paris et formé au PSG, Kinglsey Coman s'est aussi dit un peu "triste" pour son club de coeur.

Un PSG qui peut être fier

Thomas Tuchel, l'entraîneur du PSG

"Fier" c'était le mot d'ordre de Thomas Tuchel, l'entraîneur des Parisiens, en conférence de presse. Il a tenu à féliciter ses joueurs pour leur parcours en Ligue des champions cette saison, et pour avoir enfin permis aux fans parisiens de rêver après de multiples échecs en huitièmes et en quarts de finale.

"Je suis très fier. Je l'ai déjà dit à l'équipe. C'est toujours le pire sentiment au monde de perdre une finale comme celle-là, mais j'ai perdu une finale dans laquelle il y avait deux équipes qui méritaient vraiment d'être en finale", a-t-il déclaré.

A noter qu'en marge de la défaite du PSG, des incidents sont survenus dans la capitale française. 140 personnes ont été interpellées notamment aux abords des Champs Elysées, du Trocadéro et du Parc des Princes.

Ligue Europa : Séville de nouveau vainqueur

Jesus Navas avec le trophée de la Ligue Europa

Vendredi soir, le FC Séville a remporté sa sixième Ligue Europa depuis 2006.

Le club andalou s'est imposé 3-2 face à l'Inter Milan.

Les deux clubs se sont rendus coup pour coup pendant cette rencontre, de l'ouverture du score via Romelu Lukaku sur pénalty à la 5ème minute de jeu jusqu'au but contre son camp, là aussi signé de l'attaquant belge, à la 74ème.

Pour le FC Séville, cette victoire revêt d'une importance particulière, puisque l'Espagne a été très durement touchée par l'épidémie de coronavirus. De nombreux fans du club, notamment âgés, sont décédés.

"C'est une bonne soirée. Je suis un homme très heureux. Je suis très fier de tous mes joueurs, du staff et de tous les gens au club qui nous ont aidés à atteindre ce merveilleux objectif. Évidemment, je suis vraiment heureux pour tous les fans de Séville - ceux qui sont ici et ceux qui ne le sont pas. Ceux qui nous ont quittés et tous leurs proches qui doivent souffrir beaucoup. C'est bien sûr pour eux tout ça", a tenu à souligner Julen Lopetegui.

Quant à Jesus Navas, le capitaine du FC Seville, il a dédié ce titre à deux de ces anciens coéquipiers au club : Jose Antonio Reyes, décédé l'an passé dans un accident de voiture à 35 ans, et Antonio Puerta qui n'avait que 22 ans lorsqu'il est mort après une série d'arrêts caradiaques en 2007.

Elections à la FIF : la FIFA recadre le fédération ivoirienne de football

Didier Drogba

En Côte d'Ivoire, nouveau rebondissement dans l'élection pour la présidence de la Fédération ivoirienne de football (FIF). Alors que la FIF a désavoué la commission électorale et suspendu le processus électoral, la FIFA a réagi dans une correspondance en demandant à la FIF de rétablir la commission.

"La FIFA estime que le Comité d'Urgence n'est pas compétent pour suspendre le processus électoral de la FIF, que ce dernier est donc toujours en place et qu'il doit reprendre sans délai", a indiqué l'instance internationale.

Pour rappel, la commission électorale n'avait pas notifié sa décision aux candidats dans les délais, en raison de divergences entre ses membres. C'est l'une des raisons qui avait poussé la FIF à la suspendre.

Mais ce communiqué de la FIFA redistribue les cartes, et permet à la commission électorale de reprendre la main.

Didier Drogba peut donc encore espérer voir sa candidature validée pour l'élection prévue le 5 septembre prochain.

NBA : fortunes diverses pour les stars camerounaises

Saison terminée pour Joel Embiid puisque son équipe des Sixers de Philadelphie a été éliminée des plays-offs par les Celtics de Boston. C'est une nouvelle deception pour le natif de Yaoundé qui court toujours après sa première finale NBA.

En revanche, tout va bien pour Pascal Siakam. Champion NBA en titre avec son équipe de Toronto, il s'est qualifié cette nuit pour le prochain tour en battant très largement les Nets de Brooklyn 150 à 122.