Le Bayern bat un record en Ligue des champions

Le Bayern Munich a établi mercredi la meilleure performance de l'histoire des phases de poules en Ligue des champions en battant Tottenham 3-1lors de la 6e et dernière journée.

Le club champion d'Allemagne a ainsi battu le record de six victoires, en six matches avec une différence de buts (+19). Aucun club européen n’avait fait aussi bien depuis l’instauration des phases de poules en 1992.

Le record était détenu par le Real Madrid à la saison 2011-2012.Le club madrilène avait à l’époque remporté six victoires en six matches, mais avec une différence de buts (+17).

Thomas Müller (Bayern) inscrit un but contre Tottenham

Six équipes ont déjà gagné les six matches de poules, mais le Real reste le seul club à avoir gagné deux fois (2011-2012 / 2014-2015).

Le Bayern domine Tottenham

Après la victoire écrasante (7-2) à l'aller, le Bayern a de nouveau dominé 3-1 les Spurs au stade Allianz Arena de Munich.

Kingsley Coman a ouvert le score (14e), mais il est sorti (27e) suite à une grave blessure au genou. L’international français a vite été remplacé par Thomas Müller.

L'Allemand a d’ailleurs donné l’avantage aux siens vers la fin de la première partie après l’égalisation du club anglais (20e) par Ryan Sessignon.

Le club champion d’Allemagne a creusé l’écart dans la seconde période, grâce au but de Philipe Coutinho. Edgar Dier qui portait mercredi le brassard de capitaine de Tottenham estime qu'ils n'ont pas été au rendez-vous durant tout le match:

"Au début du match, nous avons créé des belles occasions, des combinaisons, mais sans les faire fructifier. Et vers la fin de la première partie, nous étions incapable de maintenir le rythme, c’était difficile."

Moussa Diaby (Leverkusen) suivi par Cristiano Ronaldo (Juventus)

Le Bayer Leverkusen s’est incliné 2-0 face à la Juventus

Après avoir résisté durant la première période, les hommes de Peter Bosz ont fini par céder face au club champion d’Italie. Les deux buts italiens ont été inscrits par la vedette portugaise, Cristiano Ronaldo (75e), puis l’Argentin Gonzalo Higuain a donné dans le temps additionnel l’avantage à la Juventus (92e).

Le tirage au sort aura lieu le 16 décembre

Seize équipes sont qualifiées pour les huitièmes de finale:

La Liga Espagne compte quatre équipes : FC Barcelone, Valence, Real Madrid et Atlético Madrid. La Premier League, en Angleterre, est représentée aussi par quatre équipes: Liverpool, Manchester City, Tottenham et Chelsea.

La Bundesliga (Allemagne) a quant à elle, trois représentants: le Bayern Munich, le RB Leipzig, et le Borussia Dortmund. La Série A (Italie) compte aussi trois clubs qualifiés en huitièmes de finale: la Juventus, Naples, Atalanta et enfin le PSG et Lyon représentent la Ligue 1 (France)