Le Bayern bat Dortmund et prend une option pour le titre

"Nous avons bien joué pendant 90 minutes. Mais, il aurait fallu être plus rapide en attaque" a déploré l’entraineur de Dortmund Lucien Favre à l’issue de la rencontre. Et pourtant, le Borussia Dortmund avait bien entamé la partie avec une belle occasion de l’attaquant norvégien Erling Haaland dont l’action à la première minute a été sauvée sur la ligne par le défenseur bavarois Jerome Boateng.

Le Bayern a ensuite débuté sa prise de main du match, avec plusieurs occasions de buts. Mais à chaque fois, le portier de Dortmund Roman Bürki s’est montré impérial.

Il aurait fallu attendre l‘action de Joshua Kimmich à la 43e minute pour débloquer le compteur. Ce sera le seul but de la rencontre. Score final donc : un but à zéro en faveur du club bavarois.

Roman Bürki (Dortmund) lobé par Kimmich (Bayern)

Le Bayern se rapproche du nouveau titre

Un but qui a permis au Bayern de creuser un écart de 7 points en tête du classement, par rapport à Dortmund qui occupe provisoirement la deuxième place.

"Tout le monde savait combien ces trois points étaient importants, et maintenant nous avons un matelas confortable", a déclaré Joshua Kimmich le milieu de terrain du Bayern après le match. Avant d’ajouter, que c’est "son plus beau but de sa carrière".

Le Bayer Leverkusen croule à domicile

Après sa victoire 3-1 le week-end dernier sur le pelouse de Mönchengladbach, le Bayer Leverkusen a cette fois été surpris à domicile 4-1 contre les Loups de Wolfsburg. Parmi les buteurs, on notera Marin Pongracic. Le Croate a signé un doublé à la 43e et 75 minutes permettant à Wolfsburg d’occuper la 6ème place au classement.

Maximilian Eggestein (Werder Brême) face á Florian Neuhaus (Borussia Mönchengladbach)

Au bord de relégation, le Werder Brême a pu tenir en échec 0-0 le Borussia Mönchengladbach, l’une des meilleures équipes du championnat allemand.

Match nul également entre l’Eintrach Francfort et le Sporting Club Fribourg. Les deux équipes se sont séparées sur un score de 3-3.

À suive ce mercredi : 5 matches dont la rencontre entre Cologne et Hoffenheim ou le match Düsseldorf - Schalke 04, à 18h30 heureTU !

