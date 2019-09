Le Bayern a réalisé de bénéfice record la saison précédente

Le Bayern a vu son bénéfice net augmenter de 29,5 M€ à 52,5, soit de 78% en un an. Son chiffre d'affaires a atteint 750,4 M€. Le Real Madrid a déclaré 757 M€ hors transferts et le FC Barcelone compte 936 M€.

Robert Lewandowski célèbre le but avec Ivan Persisic et et Philippe Coutinho