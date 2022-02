LDC : l'UEFA met en place de nouvelles règles

Finie, la traditionnelle règle du but à l'extérieur ! Cette règle, qui était en place depuis 1965, offrait la qualification à l'équipe ayant inscrit le plus de buts sur le terrain adverse, en cas de différence de buts identique au total des deux matches.

C'est ainsi que le Bayern Munich avait été éliminé la saison dernière par le PSG, en quarts de finale de la Ligue des Champions. Battus 3-2 à domicile, les Bavarois s'étaient imposés 1-0 à Paris, ce qui donnait un score de 3-3 sur l'ensemble des deux matchs. Mais le PSG ayant marqué plus de buts sur terrain adverse, c'est le club parisien qui s'était qualifié pour le tour suivant.

Eric Maxim Choupo-Moting avait marqué lors du match retour contre le PSG. Insuffisant pour permettre au Bayern Munich de se qualifier pour les demi-finales.

Des prolongations en cas d'égalité parfaite

En juin dernier, l'UEFA a décidé de supprimer cette règle, estimant que l'avantage qu'elle offrait était de moins en moins pertinent, et que surtout, cette règle poussait les équipes à fermer le jeu. Désormais, si deux équipes ont marqué le même nombre de buts dans l'ensemble des deux rencontres, elles disputent deux périodes de prolongation de 15 minutes et, si nécessaire, une séance de tirs au but pour les départager.

L'inscription des recrues hivernales

Autre changement notable : l'inscription de joueurs arrivés lors du mercato d'hiver pour cette phase à élimination directe, même si ces joueurs ont déjà joué la phase de groupes de Ligue des Champions avec un autre club cette saison. Ainsi, l'international allemand Robin Gosens, qui a joué les matchs de poule avec l'Atalanta Bergame, sera disponible pour son nouveau club, l'Inter Milan, lors du huitième de finale aller face à Liverpool mercredi soir.

Révélé à l'Atalanta, Robin Gosens fait désormais les beaux jours de l'Inter Milan

Par ailleurs, l'UEFA maintient bien évidemment la VAR (l'assistance vidéo), ou encore les cinq changements par équipe. A noter qu'à partir des huitièmes de finale retour, un sixième changement sera possible lors des prolongations.