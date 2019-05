LDC : Tottenham sort l'Ajax dans les dernières secondes !

Le football écrit des histoires que même les plus grands scénaristes n'oseraient pas imaginer. Il n'y a qu'à voir le déroulé de la rencontre d'hier soir. La semaine dernière, l'Ajax Amsterdam était allé gagner 1-0 à Londres, sur la pelouse de Tottenham. Au moment de recevoir les Spurs, les Ajacides étaient en position favorable. Une position renforcée après cinq minutes de jeu, suite à une tête victorieuse du capitaine Matthijs de Ligt, 19 ans seulement, puis un deuxième but signé Hakim Ziyech (35ème) qui vient conclure une domination à outrance de cette génération très prometteuse, auteure d'un parcours exceptionnel cette saison en Ligue des Champions.

Hugo Lloris n'a rien pu faire sur le coup de tête de Matthijs de Ligt.

Tottenham revient en cinq minutes

À 2-0 en faveur de l'Ajax à la mi-temps, on se dit que c'est terminé, d'autant plus que Tottenham n'a pas montré grand-chose au cours des 45 premières minutes. Mais au retour des vestiaires, les joueurs de Mauricio Pochettino se rebiffent : hors de question de se faire sortir du tournoi sans panache. Alors ils se remettent au travail, prennent l'ascendant physique et finissent par trouver la faille à deux reprises en cinq minutes grâce à Lucas Moura, et ce malgré un gros travail d'André Onana (55ème, 59ème).

Lucas Moura, le superhéros

Le score, désormais de 2-2, était annonciateur d'une fin de match absolument dantesque. Pendant plus d'une demi-heure, le ballon est allé d'un but à l'autre : pour l'Ajax, Ziyech a trouvé le poteau de Hugo Lloris (75ème), tandis qu'en face, Verthongen a touché la barre transversale d'Onana. Les minutes s'égrènent, l'Ajax tient son match nul, quand soudain, à la 96ème minute, Lucas Moura surgit, trompe Onana pour la troisième fois de la soirée et choque toute la Johan Cruijff Arena. L'Ajax ne s'en relèvera pas. Tottenham s'impose 3-2 et passe grâce à la règle du but à l'extérieur.

Auteur d'un triplé, Lucas Moura se souviendra longtemps de cette rencontre.

A l'issue de la rencontre, l'entraîneur des Spurs Mauricio Pochettino n'a pas tari d'éloges sur Lucas Moura. "Si nos joueurs sont des superhéros, Lucas, lui, est un super, super, superhéros. Trois buts, c'est fantastique. Il s'est montré très efficace devant le but. Quelle soirée fantastique pour lui. C'était tellement important qu'il marque", a déclaré le technicien argentin en conférence de presse.

De son côté, l'entraîneur de l'Ajax Erik ten Hag était visiblement abattu, surtout pour ses joueurs, qui ont fait rêver toute l'Europe du football, compensant leur inexpérience par leur insouciance :

"Des fois, le football est vraiment beau, des fois, il peut être très cruel aussi. Nous venons de vivre ce côté cruel. C'est dur, mais nous devons faire avec. Nous allons devoir aller de l'avant maintenant; ce ne sera pas facile, mais nous n'avons pas le choix."

Toby Alderweireld console Dusan Tadic. Cruelle fin de parcours pour l'Ajax.

Un choc 100% anglais en finale

L'Ajax doit encore se battre en championnat : à deux journées de la fin du championnat néerlandais, le club amstellodamois est à égalité de points avec le PSV Eindhoven (mais possède une meilleure différence de buts). Quant à Tottenham, les Spurs affronteront Liverpool en finale de Ligue des Champions. Une rencontre qui aura lieu le 1er juin 2019 à Madrid.