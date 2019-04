LDC : Tottenham qualifié au terme d'un match dantesque

A Manchester, le choc entre City et Tottenham a tenu toutes ses promesses. Battus 1-0 lors du match aller à Londres, les Citizens n'avaient pas d'autre choix que d'attaquer hier soir. Et ils ont été récompensés dès la 4ème minute de jeu, les hommes de Pep Guardiola, grâce à un but de Raheem Sterling.

Auteur d'un doublé, Raheem Sterling aurait pu être le grand bonhomme de la soirée.

Son répond à Sterling

Seulement, les Spurs n'étaient pas là pour servir de punching-ball, et ils ont immédiatement réagi. Heung Min Son, l'homme en forme du côté de Tottenham, a inscrit un doublé en l'espace de trois petites minutes (7ème, 10ème) et a permis aux siens de reprendre l'avantage (1-2). Mais juste derrière, Manchester City s'est réveillé : une minute après le deuxième but des Spurs, Bernardo Silva a égalisé pour les Citizens (11ème), avant que Raheem Sterling ne donne l'avantage aux siens à la 21ème minute de jeu.

Heung Min Son, tout simplement inarrêtable hier soir.

Le fameux but de Llorente

A 3-2 à la mi-temps, City était bien devant, mais toujours éliminé en raison de sa défaite lors du match aller (et de la règle du but à l'extérieur). Il fallait au moins un but de plus à l'équipe de Pep Guardiola pour passer, et c'est Sergio Aguëro qui s'est chargé de l'inscrire peu avant l'heure de jeu (59ème). Et alors que la rencontre semblait être dominée par les Citizens, les Spurs sont parvenus à trouver la faille sur corner, par l'intermédiaire de Fernando Llorente (73ème).

La VAR donne raison à Tottenham

A 4-3, Manchester City était alors obligé une nouvelle fois de partir à l'assaut des buts d'Hugo Lloris, et dans les dernières secondes, la rencontre a pris une tournure tout à fait dramatique. Une perte du ballon de Christian Eriksen a profité aux joueurs de City, avec Bernardo Silva qui s'est retrouvé à transmettre le ballon à Sergio Aguëro. L'Argentin a alors passé pour Sterling, qui a marqué le fameux but pour la qualification. Sauf qu'après visionnage de la vidéo, ce but a été annulé par l'arbitre turc Çuneyt Çakir.

Les Citizens pensaient tenir leur victoire. Mais l'arbitrage vidéo en a décidé autrement.

City s'impose 4-3, mais c'est Tottenham qui passe. "Je pense que méritons d'être en demi-finale. Mes joueurs sont des héros. Je vous avais dit avant le match que, quelque soit l'issue de la rencontre, je serais fier d'eux. Ce soir, nous avons écrit une page d'histoire, et je suis plus qu'heureux et fier d'eux", a déclaré Mauricio Pochettino, l'entraîneur des Spurs, à l'issue de la rencontre.

Liverpool remercie Mané et Salah

En demi-finale, Tottenham affrontera l'Ajax Amsterdam, tombeur de la Juventus. L'autre demi-finale opposera le FC Barcelone à Liverpool, qui s'est imposé 4-1 sur la pelouse du FC Porto hier soir, grâce notamment à une réalisation de Sadio Mané et une autre signée Mo Salah.