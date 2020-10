LDC : tirage clément pour le Bayern Munich et Dortmund

Tenant du titre, le Bayern Munich n’a vraiment à se méfier que de l’Atletico Madrid dans son groupe, le A. Le club espagnol, finaliste de la compétition en 2014 et 2016, est de loin l’adversaire le plus coriace de cette poule pour les Bavarois qui devront aussi affronter les Autrichiens du Red Bull Salzbourg et les Russes du Lokomotiv Moscou.

Pour le Borussia Dortmund, le tirage a même été encore plus clément. Dans le groupe F, les hommes de Lucien Favre devront jouer contre le Zenit Saint-Pétersbourg, la Lazio de Rome et FC Bruges. Des équipes normalement à la portée du BvB, qui peut viser la première place du groupe.

Tirage plus difficile pour Leipzig et Gladbach

En revanche, la donne est beaucoup plus compliquée pour le RB Leipzig et le Borussia Mönchengladbach.

Comme en août dernier, le demi-finaliste de la saison passée retrouvera sur son chemin le Paris Saint-Germain, mais devra aussi en découdre avec Manchester United et le champion de Turquie en titre İstanbul Başakşehir.

Pour les Poulains, c’est peut-être le groupe le plus relevé de la compétition qui les attend, le B. Il se compose du Real Madrid, de l’Inter Milan et du Shakhtar Donetsk. Une qualification pour les huitièmes de finale semble quasiment impossible pour Marcus Thuram et ses coéquipiers, mais la place de troisième qui permet d’être reversé en Ligue Europa est envisageable.

Trophées UEFA : le Bayern Munich et Lewandowski à l'honneur

En parallèle de ce tirage avait lieu la remise des prix pour la saison 2019/2020 et sans grande surprise, le Bayern Munich a presque tout raflé.

Hansi Flick a évidemment gagné le prix de meilleur entraîneur. Manuel Neuer a été élu gardien de la saison, Joshua Kimmich a lui remporté le titre de meilleur défenseur tandis que Robert Lewandowski a lui été élu meilleur attaquant et meilleur joueur.

Robert Lewandowski avec son trophée de meilleur joueur de la saison 2019/2020

En cette année sans Ballon d’Or, cette récompense décernée par l’UEFA fait office de lot de consolation pour le Polonais.

“Je dois dire que quand j’étais un jeune joueur, je rêvais de jouer dans les plus grands stades, de battre les meilleures équipes du monde et alors là, quand je suis sur cette scène je me dis que les rêves deviennent parfois réalité. Je ne sais pas quoi dire de plus… je suis si honoré, si fier et si heureux", a déclaré l'attaquant, visiblement ému.

À noter que le seul joueur qui ne fait pas partie de l’équipe bavaroise et qui figure au palmarès est le milieu de terrain de Manchester City Kevin De Bruyne.