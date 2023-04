LDC : le Real tranquille, Milan de retour au premier plan

Défaits 1-0 lors du match aller, les Napolitains se sont jetés corps et âme dans la bataille. Ceci étant, Victor Osimhen et ses coéquipiers se sont heurtés à un véritable mur rouge et noir. Ce sont d'ailleurs les Milanais qui ont fini par ouvrir le score en fin de première mi-temps grâce à Olivier Giroud, qui avait raté un pénalty quelques minutes plus tôt.

En seconde période, Naples a continué à pousser, mais Milan a résisté, à l'image de Mike Maignan, qui a détourné un pénalty de Kvicha Kvaratskhelia la 82è minute. Le portier rossonero n'a en revanche rien pu faire sur la tête de Victor Osimhen dans le temps additionnel.

Victor Osimhen a marqué, mais trop tard pour aider Naples à passer l'obstacle milanais Image : Maurizio Borsari/AFLOSPORT/IMAGO

Pioli savoure

1-1 score final. L'AC Milan retrouve les demi-finales de la Ligue des champions pour la première fois depuis 2007, pour la plus grande joie de Stefano Pioli. Le technicien italien qui préfère néanmoins ne pas s'enflammer :



"Je préfère prendre les choses au jour le jour et ne pas trop m'avancer. Nous restons concentrés et nous gagnons en confiance et en assurance. C'est un nouvel obstacle que l'équipe a franchi et je tiens à féliciter tous les joueurs", a déclaré Pioli en conférence de presse d'après-match. "Je suis également très heureux pour les supporters qui nous ont soutenus dans les moments difficiles. C'est quelque chose que les joueurs ont vraiment apprécié".

Huitième demi-finale en dix ans pour le Real Madrid

Dans l'autre rencontre de la soirée, Chelsea, qui avait été battu 2-0 lors de la première manche par le Real Madrid, a essayé d'inverser la tendance. Mais les Merengue ont prouvé une fois de plus pourquoi la Ligue des champions était "leur" compétition. Les Madrilènes se sont une nouvelle fois imposés 2-0, cette fois-ci grâce à un doublé de Rodrygo. Il faudra une fois de plus compter sur le Real Madrid, a fait comprendre l'entraîneur Carlo Ancelotti en conférence de presse :

"A ce stade de la saison, nous fonctionnons vraiment bien en tant qu'équipe : tout le monde est très motivé, très concentré. Nous avons réalisé une prestation solide, notamment en défense. Se qualifier pour les demi-finales est toujours un succès en soi. Cela permet de rêver d'une qualification en finale, voire de gagner un nouveau trophée", a déclaré le technicien italien après la rencontre.

Irréguliers en Liga, Rodrygo et le Real Madrid se métamorphosent à chaque fois en Ligue des champions. Image : Adrian Dennis/AFP

C'est la huitième fois en dix saisons que le Real Madrid se hisse en demi-finales de la C1. Son futur adversaire (Manchester City ou le Bayern Munich) est prévenu : les Merengue ne sont pas là pour faire de la figuration.

Le Bayern Munich condamné à l'exploit

Battus 3-0 lors du match aller, les Bavarois sont tout simplement contraints à l'exploit pour éliminer une équipe de Manchester City qui semble déterminée à remporter la première Ligue des champions de son histoire. Eliminé de la Coupe d'Allemagne, leader en souffrance en Bundesliga, le Bayern Munich, qui connaît également des tensions en interne, n'est pas dans la forme de sa vie. Malgré tout, Benjamin Pavard veut y croire :

"On a déjà vu des remontadas par le passé. Pourquoi pas nous ? En tous cas on est très motivés. On s'est bien préparés. C'est vrai qu'on connaît une période pas trop facile", a concédé le défenseur en conférence de presse. "Mais je suis sûr qu'on peut faire l'exploit avec notre public qui va jouer un rôle vraiment très important. Il faudra jouer notre football. Avoir la possession du ballon. Et quand on aura des occasions pour les mettre au fond, il faudra les mettre au fond."

Thomas Tuchel va devoir trouver la formule magique pour combler un déficit de trois buts face à Manchester City Image : Matthias Schrader/AP/picture alliance

Méfiance ou bluff de Pep Guardiola ?

Du côté de Manchester City, malgré le résultat favorable du match aller, Pep Guardiola se veut prudent. Pour le technicien espagnol, rien n'est jamais fini avec le Bayern Munich tant que le coup de sifflet final n'a pas retenti :

"J'ai été à Munich et je connais la mentalité de ce club. Elle est partout, au centre d'entraînement, dans la peau de tous les joueurs. Je sais que les Bavarois croient qu'ils peuvent le faire. C'est ce que nous croyons aussi", a déclaré Guardiola en conférence de presse. "Nous allons donc nous retrouver à défendre, c'est sûr. Cela a déjà été le cas lors du match aller, à des moments où le Bayern a été meilleur que nous. Donc oui, nous allons devoir défendre".

Lors du match aller, Erling Haaland avait fait très mal au Bayern Munich. Qu'en sera-t-il lors du retour ? Image : Tim Goode/AP Photo/picture alliance

Dans l'autre rencontre de la soirée, l'Inter Milan, vainqueur 2-0 du Benfica à Lisbonne, voudra assurer sa qualification et se hisser dans le dernier carré pour la première fois depuis 2010.

Inter-Benfica et Bayern Munich-Manchester City : deux rencontres qui débuteront à 19h en temps universel.