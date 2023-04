LDC : le Real Madrid s'impose tranquillement face à Chelsea

Grâce à des buts signés Karim Benzema et Marco Asensio, les Merengue se sont imposés 2-0. Si les Madrilènes ont pris un avantage certain en vue du match retour, l'entraîneur Carlo Ancelotti a prévenu : Chelsea n'a pas dit son dernier mot.

"Nous sommes satisfaits du résultat, de la performance, mais ce n'est pas fini. Nous allons devoir nous battre pendant 90 minutes à Stamford Bridge et nous devons être prêts à le faire. Nous savons que Chelsea va tout donner la semaine prochaine", a estimé le technicien italien, qui connaît bien Chelsea pour y avoir entraîné de 2009 à 2011.

L'AC Milan prend un court avantage

De son côté, un but d'Ismael Bennacer a permis à l'AC Milan de battre Naples 1-0 lors de la première manche de cette confrontation 100% italienne. De quoi susciter la joie de l'entraîneur Stefano Pioli, qui aurait voulu malgré tout que son équipe enfonce le clou :

"Le seul regret que j'ai est que nous aurions plus jouer de manière plus lucide, plus rapide. Peut-être avons nous manqué d'énergie. Peut-être étions nous trop calmes. C'est dommage. C'est un bon résultat, mais nous aurons besoin d'une autre performance de haut niveau la semaine prochaine", a déclaré Pioli en conférence de presse.

Car Naples, qui évoluera à domicile dans six jours, sera certes privé du Camerounais André Zambo Anguissa, suspendu, mais va récupérer son serial buteur, le Nigérian Victor Osimhen.

Les rencontres retour de ces deux confrontations auront lieu mardi 18 avril prochain.

Sadio Mané a-t-il frappé Leroy Sané au visage ?

Selon Bild, le ton serait monté dans le vestiaire bavarois après la défaite 3-0 contre City. L'international sénégalais Sadio Mané aurait frappé Leroy Sané au visage. Les deux hommes ont été séparés par leurs coéquipiers. L'international allemand, qui a été sorti des vestiaires juste après l'altercation, aurait eu la lèvre gonflée.

Avant l'altercation dans le vestiaire, Sadio Mané et Leroy Sané avaient eu une prise de bec sur le terrain. Image : Thilo Schmuelgen/REUTERS

Sollicité par plusieurs médias, le Bayern Munich n'a pour le moment pas souhaité commenter l'affaire. Si les faits sont avérés, Sadio Mané risque une lourde amende de la part de son club, voire même une suspension.