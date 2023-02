LDC : le RB Leipzig tient tête à Manchester City

Un RB Leipzig aux deux visages. Invisibles, voire inexistants en première mi-temps, les hommes de Marco Rose ont concédé un but de Riyad Mahrez à la 27è minute de jeu suite à une perte de balle de Xaver Schlager. En seconde mi-temps, le RB s'est réveillé, Christopher Nkunku est entré en jeu, et Leipzig a fini égaliser grâce à Josko Gvardiol à la 70è minute de jeu. Score final 1-1. Un bon nul, pour l'entraîneur Marco Rose, et pas mal d'enseignements.

"Je pense que tout le monde sera d'accord avec moi : nous avons joué deux mi-temps très différentes. En première, nous n'étions pas en mode Ligue des champions, nous n'avons fait que courir après eux, nous n'étions pas assez agressifs. Dès que nous avions le ballon, nous le perdions aussitôt. Nous avons été bien meilleurs en seconde période et au final, nous arrachons un nul", a constaté le technicien allemand en conférence de presse.

"Nous sommes encore en vie. L'équipe qui gagnera au retour ira en quarts. A nous de tirer des lecons de cette rencontre et de ne pas jouer à nouveau une première mi-temps comme nous l'avons fait."

Inexistant en première période, le RB Leipzig a livré une bonne performance en seconde. Image : Christian Schroedter/IMAGO

Guardiola ravi de ses joueurs

Du côté de Manchester City, si les joueurs semblaient décus de ce résultat nul, l'entraîneur Pep Guardiola était d'un tout autre avis.

"A la fin de la rencontre, mes joueurs avaient la tête baissée. Je leur ai demandé 'Pourquoi ? Vous avez fait un très bon match. Vous avez joué comme il le fallait !' Vous savez, j'ai passé trois ans en Allemagne et la plus grande qualité des équipes ici, c'est qu'elles n'abandonnent jamais", a insisté l'ancien entraîneur du Bayern Munich. "Elles finissent par avoir leurs temps forts. Et même si nous avons concédé un but, je suis satisfait de notre performance dans l'ensemble."

Les deux équipes se retrouveront le 14 mars prochain à Manchester.

Enfin, dans l'autre rencontre de la soirée, l'Inter Milan a battu Porto 1-0 grâce à un but de Romélu Lukaku dans les derniers instants du match. Tout reste donc ouvert dans cette confrontation.

Les huitièmes de finale retour débuteront le 7 mars prochain.