LDC : Le RB Leipzig reversé en Ligue Europa avec la manière

Hier soir avait lieu le début de la sixième et dernière journée de la phase de poules de la Ligue des Champions. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les deux équipes allemandes sur le pont, à savoir le Borussia Dortmund et le RB Leipzig, ont passé une belle soirée.

Leipzig s'impose dans un stade vide

Opposé à Manchester City, le RB Leipzig n'avait d'autre choix que de gagner pour espérer disputer la Ligue Europa. Et c'est ce que les hommes d'Achim Beierlorzer ont fait : malgré l'absence de public, en raison des restrictions dues à la pandémie de coronavirus, le RB s'est imposé 2-1 face à City, grâce à des buts signés Dominik Szoboszlai et André Silva. Une victoire qui a ravi l'entraîneur intérimaire, qui estime pouvoir construire là-dessus pour la suite :

"Nous avons vu une très bonne réaction de l'équipe. Malheureusement, c'était à huis clos. Nous avons joué de manière très disciplinée contre l'une des meilleures équipes d'Europe. Nous nous en sommes tenus à notre plan de jeu : nous n'avons pas laissé d'espaces derrière, tandis que devant, nous avons su concrétiser les occasions que nous nous sommes créées", a déclaré celui qui restera à la tête du RB Leipzig au moins jusqu'à la fin de l'année civile.

André Silva fête son but avec Emil Forsberg

"Nous méritons notre victoire car nous avons été très disciplinés tactiquement. L'équipe a montré qu'elle avait des qualités avec ou sans ballon. Nous devons continuer ainsi".

A noter que dans l'autre match du groupe A, le PSG a battu le FC Bruges 4-1, grâce à des doublés de Kylian Mbappé et Lionel Messi.

L'Ajax et Liverpool reçus six sur six

De son côté, le Borussia Dortmund s'est imposé 5-0 face au Besiktas Istanbul, grâce notamment à deux buts de Marco Reus et deux autres d'Erling Haaland. Dortmund termine troisième du groupe C, loin derrière l'Ajax Amsterdam, qui a enregistré son sixième succès en six rencontres après avoir battu le Sporting 4-2. Auteur d'un pénalty, l'international ivoirien Sébastien Haller trône seul en tête du classement des buteurs avec dix réalisations au compteur.

Par ailleurs, la soirée a été mouvementée dans le groupe B : l'AC Milan s'est incliné 2-1 à domicile face à Liverpool, déjà qualifié. A l'instar de l'Ajax, l'équipe de Jürgen Klopp termine cette phase de groupes avec 18 points sur 18 possibles.

C'est l'Atletico Madrid qui rejoint les Reds en huitièmes de finale, grâce à un succès 3-1 sur la pelouse du FC Porto. Un succès obtenu dans les dernières minutes d'une rencontre marquée par deux expulsions, une dans chaque camp.

Enfin, le Real Madrid termine en tête du groupe D suite à son succès 2-0 face à l'Inter Milan. De son côté, le Sheriff Tiraspol, la surprise de cette saison, quitte la phase de groupes avec un nul 1-1 obtenu face au Shakhtar Donetsk.