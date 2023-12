LDC : le PSG rejoint Dortmund en 1/8es de finale

C'est suite à un match nul 1-1 sur la pelouse d'un Borussia Dortmund déjà qualifié que le Paris Saint-Germain a validé son billet pour le prochain tour de la Ligue des champions.

Le PSG finit cette phase de poule avec seulement huit points au compteur, loin très loin de ses standards habituels, et ne doit son salut qu'à une meilleure différence de buts particulière par rapport à l'AC Milan.

Malgré une première partie de campagne européenne globalement ratée, Luis Enrique, l'entraîneur des Parisiens, se veut optimiste pour la suite de la compétition.

"Je suis un éternel optimiste. Et je pense qu'aucune des équipes ne sera heureuse d'affronter le PSG. Vous pouvez leur demander. Et si je me trompe, nous verrons. Je sais que nous serons plus forts en février", a-t-il déclaré après la rencontre.

Le Borussia Dortmund garde la première place

Du côté du Borussia Dortmund, alors que la vie en championnat est plutôt morose, la Ligue des champions est apparue comme un bol d'air frais.

Dans un groupe très relevé, le BVB a réussi à terminer avec 11 points et la première place du groupe.

Pour Edin Terzic, l'entraîneur des Borussen, son équipe doit se servir de ce beau parcours en C1 pour faire encore mieux en deuxième partie de saison.

Décrié en raison des médiocres performances de son équipe en championnat, Edin Terzic à marqué de précieux points dans l'esprit des dirigeants du BVB grâce à cette belle campagne de C1 Image : Christof Koepsel/Getty Images

"Nous sommes heureux non seulement de nous être qualifiés mais aussi d'avoir terminé premiers de notre groupe. C'est extraordinaire pour nous", a assuré le technicien allemand.

"Cela nous donne confiance en nous et nous donne envie de faire encore mieux. Nous avons joué contre de belles équipes. Parmi elles, un demi-finaliste de la saison dernière. Cela montre ce dont nous sommes capables.”

Les 16 qualifiés pour le prochain tour

Les 16 clubs qualifiés seront répartis dans deux chapeaux pour le tirage au sort qui aura lieu demain : celui des premiers de groupe et celui des deuxièmes.

Le chapeau 1 comprend : le Bayern Munich, Arsenal, le Real Madrid, la Real Sociedad, l'Atletico Madrid, le Borussia Dortmund, Manchester City et le FC Barcelone.

Le chapeau 2 est lui composé du FC Copenhague, du PSV Eindhoven, de Naples, de l'Inter, de la Lazio, du PSG, du RB Leipzig et du FC Porto.

On rappelle que lors de ce tour deux clubs issus d'un même groupe ou d'un même pays ne peuvent pas s'affronter. Il n'y aura donc, par exemple, pas de choc Bayern Munich - Borussia Dortmund.