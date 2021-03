LDC : Pas de surprise pour le RB Leipzig et le FC Barcelone

Trois semaines après avoir perdu la première manche 2-0 face à Liverpool, la mission des hommes de Julian Nagelsmann était simple lors de ce huitième de finale retour : gagner. Malgré une bonne prestation d'ensemble, Amadou Haidara et ses coéquipiers n'ont pas été en mesure de tromper la vigilance des Reds.

Dayot Upamecano et Leipzig n'ont pas réussi à freiner Mohamed Salah

Salah et Mané assurent

C'est même l'inverse qui s'est produit : en fin de rencontre, Mohamed Salah puis Sadio Mané ont scellé coup sur coup la qualification de Liverpool. Victoire 2-0 pour les joueurs de Jürgen Klopp. Critiqué pour son parcours en Premier League, le technicien allemand est quelque peu soulagé que son équipe se soit qualifiée pour les quarts de finale, même s'il sait que le chemin est encore long :

"La seule raison pour laquelle tu joues cette compétition, c'est pour la gagner. Mais nous ne sommes pas fous : nous savons que pour l'instant, ce n'est pas une saison où l'on se dit que nous pouvons remporter la Ligue des Champions. Ce qui ne veut pas dire pour autant que nous ne voulons pas aller le plus loin possible", a déclaré Klopp en conférence de presse. "Nous attendons le tirage au sort, nous verrons ce qu'il est possible de faire. Quel que soit l'adversaire, ce sera tendu. Honnêtement, je n'y pense pas encore. Je ne sais même pas quand est-ce que va avoir lieu le tirage au sort. Peut-être la semaine prochaine, étant donné qu'il reste des huitièmes de finale à disputer. On verra bien, et on se préparera en conséquence".

Mohamed Salah et Sadio Mané sont les héros du soir côté Liverpool

Le FC Barcelone bute sur un grand Navas

Dans l'autre rencontre de la soirée, il n'y a pas eu de miracle non plus pour le FC Barcelone. Battus 4-1 à domicile lors de la première manche, les Catalans ont pris d'assaut les cages parisiennes. Mais grâce à un Keylor Navas de gala, le PSG est parvenu à s'en sortir : le portier costaricain a notamment sorti un pénalty de Lionel Messi ou encore détourné une frappe de Sergino Dest sur sa barre.

Au final, Navas n'aura craqué qu'une seule fois : sur une frappe de Messi imparable. De son côté, Kylian Mbappé a inscrit sur pénalty le seul but côté parisien. Score final 1-1. En conférence de presse, l'entraîneur Mauricio Pochettino s'est montré soulagé, surtout après avoir entendu plus que de raison d'une remontada qui n'a finalement pas eu lieu.

"Nous avons gagné 5-2 sur l'ensemble des deux rencontres. Je suis très content que nous nous soyons qualifiés pour les quarts de finale, seulement deux mois après mon arrivée à Paris, notamment grâce à cette formidable victoire 4-1 au match aller. Récemment, il y a eu beaucoup de choses négatives qui ont été dites sur l'équipe, mais ces joueurs sont forts, ils avaient juste besoin d'un déclic mental pour passer cette étape. Pour cette raison, je suis content que nous soyons aujourd'hui en quarts de finale", a déclaré le coach du PSG.

Pas de Messi ni de CR7 en quarts

C'est d'ailleurs la première fois depuis 2005 que ni Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo ne participeront aux quarts de finale de la Ligue des Champions.

Les derniers huitièmes de finale auront lieu la semaine prochaine : City-Gladbach et Real Madrid-Atalanta mardi, Bayern-Lazio et Chelsea-Atletico Madrid mercredi.