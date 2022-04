LDC : Manchester City gagne le thriller face au Real Madrid

Une rencontre complètement folle qui a très vite tourné à l'avantage de l'équipe anglaise : en effet, les Citizens menaient déjà 2-0 au bout de onze minutes de jeu, grâce à un Kevin de Bruyne de gala, auteur d'une passe décisive puis d'un but.

City a eu ensuite plusieurs occasions d'aggraver le score, sans succès. Le Real Madrid en a donc profité pour revenir dans le match grâce à l'inévitable Karim Benzema.

Le sang-froid de Benzema

En seconde période, City a repris le large, grâce à Phil Foden puis Bernardo Silva, mais le Real est resté au contact en marquant systématiquement, par l'intermédiaire de Vinicius Junior puis de Karim Benzema. L'international francais qui a réduit l'écart d'une magnifique panenka pleine de sang-froid à dix minutes de la fin et qui compte désormais 14 buts dans la compétition.

Une nouvelle fois impérial, Karim Benzema permet au Real Madrid de garder ses chances de qualification en vue du match retour.

Score final 4-3 pour Manchester City. Si l'équipe de Pep Guardiola s'est imposée dans la douleur, celle de Carlo Ancelotti sait ce qui lui reste à faire en vue du match retour, comme l'a confirmé le technicien italien en conférence de presse :

"Nous avons mal démarré la rencontre, nous nous sommes montrés trop naifs, et Manchester City a inscrit deux buts. A partir de là, notre équipe a montré ce qu'elle a fait ces derniers temps : une grande capacité de réaction. Nous nous sommes réveillés, et nous nous sommes battus jusqu'au bout. La conclusion est simple : nous devons mieux défendre. Ce sera la chose la plus importante lors du match retour", a estimé Carlo Ancelotti.

Le Real connaît ce genre de situations

Malgré la défaite, Carlo Ancelotti a de quoi être fier de ses joueurs, qui auraient pu sombrer dès l'entame de match mais qui ont su réagir. Il n'y a pas péril en la demeure : le Real a déjà connu pareille situation par le passé, l'exemple le plus récent étant contre le Paris Saint-Germain.

"Nous avons une équipe de joueurs très expérimentés qui savent rester concentrés quand les choses deviennent compliquées. C'est une des caractéristiques de ce groupe, qui a joué un nombre important de rencontres comme celle-ci et qui n'a jamais abandonné. Ces joueurs savent garder leur sang-froid", a confié le technicien italien.

Au vu de la qualité de la rencontre d'hier soir, la planète football n'a qu'une hâte : assister au match retour, qui aura lieu mercredi prochain.