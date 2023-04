LDC : Manchester City élimine le Bayern Munich

Malgré une belle prestation, les Bavarois n'ont pas pu faire mieux que 1-1 à domicile et payent ainsi leur mauvais résultat du match aller (3-0) à Manchester.

Le Bayern Munich a livré une de ses meilleures performances de ces derniers mois à l'Allianz Arena, mais cela n'a pas suffi.

Défaits 3-0 à l'aller, les Bavarois avaient besoin de l'emporter au moins 4-0 pour passer. Et s'ils ont essayé de marquer par tous les moyens possibles, la réussite n'a pas été de leur côté.

Malgré sept tirs cadrés, les coéquipiers de Sadio Mané, qui a commencé la rencontre sur le banc, n'ont réussi à marquer qu'en toute fin de rencontre sur un pénalty de Joshua Kimmich.

Leroy Sané a eu plusieurs occasions durant la rencontre dont une cruciale à la 17e minute qui est passée à côté des cages d'Ederson Image : Molly Darlington/REUTERS

Un but anecdotique puisque City menait 1-0 depuis la 57e minute de jeu et une réalisation de l'inévitable Erling Haaland. Le Novérgien, qui a par ailleurs raté un pénalty en première mi-temps, a déjà inscrit 12 buts en Ligue des champions cette saison.

Thomas Tuchel, fier de la performance de son équipe

Pour Thomas Tuchel, son équipe a fait jeu égal avec Manchester sur les deux manches mais a payé ses erreurs défensives, causées presque à chaque fois par l'international français Dayot Upamecano, mais surtout pour son manque de réalisme.

"Je suis très satisfait des deux matchs contre Manchester City. Je suis très heureux et satisfait de l'attitude, de la façon dont nous avons joué ici aujourd'hui. Nous étions au même niveau que la meilleure équipe actuelle d'Europe, complètement au même niveau même", a-t-il assuré après la rencontre.

Thomas Tuchel a fini le match en tribunes suite à un carton rouge pour contestation des décisions arbitrales de Clément Turpin Image : Adam Davy/PA Images/IMAGO

"Nous avons pu leur causer des difficultés au match aller et au match retour, nous n'avons tout simplement pas eu de chance. Nous aurions pu marquer le premier but à Manchester, nous aurions pu marquer le premier but ici à Munich. Ne pas le faire nous a rendu les choses difficiles."

Le Bayern Munich est éliminé pour la troisième année fois d'affilée en quarts de finale. Le club allemand n'a maintenant plus que la Bundesliga à jouer, puisqu'il a aussi été éliminé de la Coupe d'Allemagne il y a quelques semaines.

Manchester City - Real Madrid et un derby milanais pour le dernier carré

La première demi-finale opposera donc Manchester City au Real Madrid qui s'est qualifié mardi soir aux dépens de Chelsea. Un choc aux allures de finale.

L'autre demi-finale mettra, elle, aux prises les deux clubs de Milan, puisque l'Inter a rejoint s'est qualifié hier face à Benfica. Tenu en échec par les Lisboètes 3-3 à domicile, les Intéristes se sont qualifiés grâce à leur victoire 2-0 à l'aller.

Lautaro Martinez a marqué un des buts milanais de la soirée Image : Tiziano Ballabio/Zuma/IMAGO

Cela faisait 13 ans que le club lombard n'avait pas atteint le dernier carré de la Ligue des champions.

Simone Inzaghi, l'entraîneur des Italiens, a évoqué une soirée "importante", soulignant le beau parcours de son équipe sortie d'une poule très difficile qui avec notamment le Barça et le Bayern, deux équipes éliminées depuis.

Les demi-finales de cette 68e édition de la C1 auront lieu les 9 et 10 mai prochains.