LDC : Liverpool interdit de déplacement à Leipzig

Liverpool était attendu dans moins de deux semaines à Leipzig pour jouer son match aller des huitièmes de finale en Ligue des champions. Mais le club anglais ne pourra pas se déplacer en Allemagne.

La cause : les restrictions sanitaires en cours interdisent notamment l’entrée sur le territoire allemand des personnes en provenance de la Grande-Bretagne. Le RB Leipzig a demandé une dérogation spéciale, mais la requête n’a pas été acceptée.

La balle est désormais dans le camp de l’UEFA. L’Instance européenne de football est interpellée avant le match Leipzig-Liverpool prévu dans 12 jours.

Lire aussi :LDC : Gladbach se qualifie malgré sa défaite face au Real...

La 20e journée de Bundesliga

Le Bayern va affronter le Hertha Berlin en ouverture ce soir. Le club de la capitale allemande avait commencé la saison avec de grandes ambitions. Mais le Hertha traine à la 15e position avec 17 points seulement après 19 journées.

Le Hertha s’est récemment renforcé notamment avec l'arrivée de Sami Khedira. L'Allemand champion du monde 2014 n’avait plus joué avec son équipe la Juventus depuis plus d’un an. L'entraineur berlinois Pal Dardai a de grandes attentes envers sa nouvelle recrue :

"Je compte sur son expérience, sa personnalité. Bien sûr, on envisageait qu’il commence à jouer sans tarder, au moins une mi-temps, car son apport est important ! Et à l’entrainement, j 'ai vu qu'il a bien travaillé."

Lire également...Deux champions du monde allemands en Bundesliga

Le Bayern Munich au Mondial des clubs

Le club champion d’Europe est attendu au Qatar lundi. Le Bayern jouera contre le vainqueur du match opposant le champion d’Afrique Al-Ahly d’Egypte au champion du Qatar Al-Duhail.

Interrogé sur l’enjeu de ce mondial des clubs, l’entraineur n’a pas voulu mélanger les priorités : "Nous voulons le titre de champion du monde des clubs pour écrire l’histoire, mais pour l’instant, le match contre le Hertha berlin est plus important", a dit Hansi Flick.