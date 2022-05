LDC : Liverpool défie le Real Madrid et sa légende

Quatre ans après leur affrontement en finale sur la pelouse du Stade olympique de Kiev, Liverpool et le Real Madrid vont de nouveau en découdre pour remporter le trophée le plus prestigieux du continent.

Les écussons des deux équipes affichés sur le Stade de France, lieu de la finale

Mais difficile de se servir de cette finale 2018 comme point de repère tant le statut des Reds a changé.

Si Jürgen Klopp est toujours à la baguette, et que Mohamed Salah et Sadio Mané sont toujours les fers de lance de cette équipe, elle a depuis passé un cap. Victorieux de la C1 en 2019 et champions d’Angleterre en 2020, les Reds comptent maintenant parmi les toutes meilleures équipes d’Europe et n’ont donc plus peur des Merengues comme ce fut le cas il y a quatre ans.

Un Liverpool en pleine forme

Les joueurs de Liverpool célèbrent leur victoire en League Cup

Cette saison, Liverpool a déjà remporté deux trophées (la League Cup et la FA Cup) et est passé tout proche d’une victoire en Premier League ne terminant qu'à un point de Manchester City.

Pour David Alaba, défenseur du Real Madrid et vainqueur de la C1 avec le Bayern Munich, il est clair que l’équipe continue de maîtriser à merveille le football de Jürgen Klopp.

"Ils sont vraiment forts et ont beaucoup de succès avec ce style de jeu. C'est une équipe qui a beaucoup de puissance et qui met une très grande intensité. Cette équipe est le reflet de Jürgen Klopp", a déclaré l'international autrichien.

Le Real Madrid peut battre n'importe qui

Mais si une équipe sait faire déjouer n’importe quel adversaire, c’est bien le Real Madrid de Carlo Ancelotti, sacré champion d'Espagne il y a quelques semaines.

Cette saison, les Madrilènes ont réussi à se défaire du Paris Saint-Germain, de Chelsea et de Manchester City. Un parcours XXL pour le club vainqueur de la C1 à quatre reprises lors de cette dernière décennie.

Karim Benzema lors de la rencontre face à Manchester City

Ces victoires sont notamment dûes au pragmatisme tactique de Carlo Ancelotti et la forme étincellante de Karim Benzema, mais surtout, selon David Alaba, à la légende du club qui pousse les joueurs à se dépassser.

“Dès le premier jour, on sent vraiment l'ambiance, la culture : on sait que c'est le plus grand club du monde et le meilleur en Europe. Vous ressentez également l'histoire, ce que le Real a déjà fait non seulement ces dernières années mais aussi au cours des dernières décennies", a assuré le défenseur qui espère faire son retour en finale après six matchs manqués en raison d'une blessure.