LDC : le RB Leipzig si près, si loin

Le football se joue sur des détails. Le RB Leipzig l'a bien montré hier soir au Santiago Bernabeu : si les joueurs de Marco Rose avaient cadré plus de fois, ils auraient sûrement marqué plus d'un but à une équipe du Real Madrid qui a subi tout au long de la rencontre.

Au final, les deux équipes se sont séparées sur le score de 1-1. Le Real file en quarts grâce à son succès 1-0 lors du match aller. Malgré l'élimination, l'entraîneur de Leipzig a apprécié ce que ses joueurs ont proposé :

"Mon équipe a réalisé une belle performance, je suis fier de mes joueurs. Nous sommes déçus suite à cette élimination, nous étions si proches d'en être encore. Aussi bien à Leipzig qu'à Madrid, nous avons montré de quoi nous étions capables. J'étais vraiment convaincu que nous pouvions nous qualifier", a déclaré Marco Rose en conférence de presse.

Vinicius Junior a ouvert le score face à Leipzig quelques minutes après avoir frôlé l'expulsion pour un geste anti-sportif sur Willi Orban Image : Manu Fernandez/AP Photo/picture alliance

"Au final, il nous a manqué un but pour aller en prolongations. Félicitations au Real Madrid pour leur qualification, même si cette équipe a eu du mal à s'en sortir."

City plus fort que la saison passée ?

Dans l'autre rencontre de la soirée, Manchester City a battu le FC Copenhague 3-1, comme lors de la première manche, et a donc tranquillement composté son ticket pour les quarts de finale. Pour l'entraîneur danois Jacob Neestrup, le tenant du titre est de plus en plus fort, et apparaît comme un candidat naturel à sa succession cette saison :

"Cela fait deux saisons de suite que nous jouons Manchester City et je trouve que cette équipe ne fait que s'améliorer. Les joueurs, qu'ils soient sur le terrain ou sur le banc, sont très forts. La structure collective du club est incroyable", a concédé le technicien danois.

Face au FC Copenhague, Erling Haaland a inscrit son sixième but dans cette campagne européenne. Image : Phil Noble/REUTERS

"Ce que je peux dire, c'est que ce sont des joueurs qui travaillent dur, qui sont forts physiquement. Toutes les grandes équipes ne travaillent pas autant. Ce n'est pas qu'une question de connaissance du football ou de tactique. Cette équipe travaille dur, c'est tout."

Manchester City et le Real Madrid rejoignent le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain, qui s'étaient qualifiés la veille pour les quarts.

La semaine prochaine, place aux derniers huitièmes de finale retour : mardi prochain, Arsenal recevra Porto, tandis que le Barca accueillera Naples. Mercredi, Dortmund affrontera le PSV Eindhoven, tandis que l'Atletico Madrid défiera l'Inter Milan.