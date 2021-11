LDC : le Borussia Dortmund craque, le RB Leipzig éliminé

Le Borussia Dortmund n'a pas réussi à prendre sa revanche face à l'Ajax Amsterdam.

Dans un Signal Iduna Park plein, le Borussia s'est retrouvé à dix contre onze suite à l'expulsion de Mats Hummels à la demi-heure de jeu. Le défenseur allemand a certes effectué un tacle dangereux sur Anthony, mais ne l'avait pas vraiment touché.

Septième but pour Haller

Si Dortmund a néanmoins réussi quelques minutes plus tard à prendre l'avantage sur pénalty grâce à Marco Reus, l'équipe de Marco Rose a fini par couler en seconde période devant les assauts ajacides. Score final 3-1 pour l'Ajax. Malgré la défaite, l'entraîneur du Borussia estime que ses joueurs ont livré une bonne partie :

"Je ne peux pas faire de reproches à mon équipe, qui s'est bien battue alors qu'elle était en infériorité numérique. Nous avons six points, ce qui signifie que nous allons devoir faire le maximum pour gagner à Lisbonne, histoire de se qualifier pour les huitièmes de finale", a avancé le technicien allemand en conférence de presse.

A noter que Sébastien Haller a une nouvelle fois trouvé le chemin des filets. Il s'agit du 7ème but de l'attaquant ivoirien cette saison dans la compétition. Avec quatre victoires en quatre matchs, l'Ajax, leader du groupe C, est qualifié pour les huitièmes de finale.

Leipzig peut s'en mordre les doigts

De son côté, le RB Leipzig a de quoi s'en vouloir. Tout comme lors du match aller, le RB a posé énormément de soucis au PSG, prenant même l'avantage au bout de huit minutes de jeu grâce à Christopher Nkunku. Les Parisiens ont fini par inverser la tendance grâce à un doublé de Georginio Wijnaldum, avant de concéder un pénalty dans les arrêts de jeu, signé Dominik Szoboszlai. Match nul 2-2. En conférence de presse, Jesse Marsch a préféré voir les choses du bon côté.

"Le résultat est une chose, la performance en est une autre. Je pense que sur deux matchs, nous avons été meilleurs que le PSG. Malheureusement, nous n'avons pris qu'un point. Mais au vu du travail quotidien, de la solidarité dans cette équipe, qui est de plus en plus forte, je pense que nous allons finir par être un peu plus récompensés de nos efforts", a déclaré l'entraîneur américain.

Avec un point, le RB ne verra les huitièmes de finale de la Ligue des Champions au printemps prochain, mais peut toujours espérer se qualifier pour la Ligue Europa. A noter que dans l'autre match de ce groupe A, Manchester City a battu le FC Bruges 4-1.

Benzema voit double

Sinon, dans le groupe B, Sadio Mané et Liverpool se sont imposés 2-0 face à l'Atletico Madrid, tandis que l'AC Milan et le FC Porto ont fait match nul 1-1. Enfin, dans le groupe D, un doublé de Karim Benzema a permis au Real Madrid de battre le Shakhtar Donetsk 2-1, tandis que l'Inter Milan est allé gagner 3-1 en Moldavie, sur la pelouse du Sheriff Tiraspol.