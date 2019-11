LDC : Le Bayern déroule, le Bayer continue d'espérer

Hier soir, on jouait la première partie de la 5ème journée de la Ligue des Champions. A Belgrade, le Bayern Munich s'est imposé grâce à un époustouflant Robert Lewandowski. Quatre buts en 14 minutes et 31 secondes : sur la pelouse de l'Etoile Rouge, le Polonais a établi un nouveau record, celui du quadruplé le plus rapide de l'histoire de la Ligue des Champions. Alors que le Bayern menait 1-0 à la mi-temps suite à un but de Leon Goretzka (14ème), Lewandowski, qui avait raté un pénalty, s'est réveillé au retour des vestaires et a puni l'équip

e serbe à quatre reprises.

Jeu, set et match Bayern Munich

Robert Lewandowski porte donc son total à dix buts cette saison dans cette compétition. Le show du Bayern ne s'est pas arrêté là : en fin de rencontre, Corentin Tolisso a clos la marque (89ème). Score final 6-0. Avec cinq succès en cinq matchs, les Bavarois sont plus que jamais en tête de leur groupe B, avec cinq longueurs d'avance sur Tottenham, qui s'est montré renversant. Menés 2-0 à domicile par l'Olympiakos, les joueurs de José Mourinho ont fini par s'imposer 4-2 grâce à un doublé de Harry Kane et un but signé Serge Aurier.

Le Bayer continue à y croire

A Moscou, les hommes de Peter Bosz se sont imposés 2-0 face au Lokomotiv et comptent désormais six points dans le groupe D. Le Bayer est assuré de jouer au moins la Ligue Europa au printemps prochain, mais le milieu de terrain Sven Bender veut viser plus haut encore :

"Nous n'avons pas le droit d'abandonner. Nous n'avons pas fait beaucoup d'erreurs lors des trois premiers matchs, mais nous les avons payées cher, notamment contre le Lokomotiv Moscou à domicile. Seulement, la victoire contre l'Atletico a tout changé : nous avons cru de nouveau à la qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Nous savions que ce serait compliqué ce soir, mais nous nous en sommes sortis, et nous avons atteint l'objectif minimum. Maintenant, tout est entre nos mains, et la pression est sur l'Atletico Madrid."

Le rêve est encore possible puisqu'hier soir, l'Atletico s'est incliné 1-0 sur la pelouse de la Juventus et ne compte qu'un petit point d'avance sur le Bayer. Rien n'est joué, donc.

Le Real et le PSG se neutralisent

Ailleurs, dans le groupe A, le Paris Saint-Germain a accroché le Real Madrid : menés 2-0, les Parisiens sont revenus à 2-2 en toute fin de match. De son côté, Krépin Diatta a permis au FC Bruges d'arracher le nul 1-1 sur la pelouse de Galatasaray. Enfin dans le groupe C, Manchester City a été tenu en échec par le Shakhar Donetsk (1-1), tandis que l'Atalanta a battu le Dinamo Zagreb 2-0.

Ce soir, suite et fin de cette cinquième journée de Ligue des Champions, avec notamment FC Barcelone-Borussia Dortmund, RB Leipzig-Benfica ou encore Liverpool-Naples. Des rencontres qui débuteront à 20h en temps universel.