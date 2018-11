LdC: le Bayern écrase Benfica, et qualifié pour les huitièmes de finale

Les Bavarois ont montré une toute autre image que celle affichée ces derniers temps. Sous le feu des critiques suite à des prestations décevantes en Bundesliga, l’entraineur Niko Kovac a décidé de miser sur ses élements les plus expérimentés.

Une stratégie payante avec un but en tir enroulé du pied gauche, signé Arjen Robben, dès la 13e minute. Puis récidive sur le même mode opératoire à la 30è minute, avant que Robert Lewandowski n’alourdisse le score six minutes plus tard.

Manuel Neuer dévie un tir portugais

Le Bayern s’est fait peur

Avec notamment l’ouverture de score côté portugais par Gedson Fernandes quelques secondes seulement après la reprise du match. Mais le doute a été de courte durée puisque Lewandowski a réalisé un doublé sur un corner de Joshua Kimmich, et Franck Ribéry a enfoncé le clou à la 76e minute.

Score final (5-1), le Bayern est donc qualifié en huitièmes de finale de la Ligue des champions.

L’auteur de l’attentat contre le bus de Dortmund condamné à 14 ans de prison

Serguei Wenergold, un Allemand d’origine russe, a été reconnu coupable de tentatives de meurtre par un tribunal de Dortmund. Le parquet avait requis la perpétuité estimant que l’accusé avait eu l’intention de tuer le plus de personnes possible. Le procureur n'est pas encore certain de faire appel.

Sergueï Wenergold a reconnu avoir fait exploser le 11 avril trois bombes au passage du bus de l'équipe du Borussia Dortmund, qui se rendait au stade pour jouer un match de Ligue des Champions.

L'homme avait acheté pour 26.000 euros de produits financiers de Borussia Dortmund en pariant sur une chute brutale des cours. Et son plan aurait pu lui rapporter près de 500.000 euros, selon l’accusation.