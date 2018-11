LDC: "La Juventus super favorite" José Mourinho

Invincible dans la poule H depuis le début de la compétition, la Juventus reste sur neuf points en trois matches. Son dauphin Manchester United est à 5 points d’écart. Les joueurs de José Mourinho avaient perdu (0-1) sur leur pelouse Old Trafford lors de la 3e journée. Paul Pogba et ses coéquipiers seront ce soir au stade "Vieille Dame" pour décrocher la victoire. Mais l'entraineur José Mourinho ne se fait pas trop d’illusions:

"La bonne chose, c'est qu’ à part le match contre la Juventus, récemment nous étions assez forts pour gravir la montagne, changer les résultats et gagner des matchs en deuxième mi-temps et dans les dernières minutes. Mais comme nous parlons du match de demain, lorsque vous jouez contre une super équipe, vous donnez un avantage, mais il est difficile de gravir la montagne", dit-il.

Dans la poule E, le Bayern espère faire mieux, face à l’AEK Athène la plus mal placée dans le groupe (0 point, après 3 matches).

Lors de la 2e journée, le Bayern avait été tenu en échc à domicile par les Néerlandais d’Ajax, ce qui avait suscité de critiques sur la capacité de l’équipe face aux grands clubs surtout que l’équipe n’a pas non plus convaincu dans le championnat allemand où il est à 4 longueurs de son rival historique Dortmund .

Joshua Kimmich (Bayern)

Joshua Kimich, l’arrière droit de Bayern est optimiste:

"Bien sûr, nous voulons gagner le match demain - et pas seulement gagner, mais gagner de manière convaincante et retrouver notre confiance, améliorer notre image de nous-même. Je ne pense pas que quiconque ait besoin de plus de motivation pour un match de Ligue des champions"

Tenu en échec (3-3) à domicile lors la précendente journée, Hoffenheim joue ce soir contre l'Olympique lyonnais, les Lyonnais classés provisoirement 2e du groupe F avec 5 points, soit 3 points d'avance à l'équipe adverse.