LdC: la Juve résiste à la tornade Ajax en quart de finale aller

Plus spéctaculiare dans son jeu fait de relais, de combinaisons dans de petits espaces, l’Ajax a régalé son public en se procurant plusieurs situations dangeureuses tout au long de la rencontre.

Dans un premier temps, on notera les belles occasions qui ont fait tremblé la Juve, à la 6e , 12e et 35e minute provoquées par Ziyach, l’international marocain et à la 25e minute par le Néerlandais Van de Beek.

La Juve n’a pas non plus été absente pendant la première période. Le club turinois s’est fait remarquer par un Bernadeschi qui a été omniprésent , mais surtout par l’inévitable Cristiano Ronaldo qui a frappé à un moment fatal, juste avant la pause. Le Portugais déjà meilleur buteur de la Ligue des champions a inscrit hier son 125e but.

Tadic(au milieu) célèbre le but avec Neres (à gauche), Ziyech (à droite)

L’Ajax intanable après la pause

Revigoré des la reprise, le club néerlandais est revenu au score suite à un exploit personnel du Brésilien David Neres, à la 46e minute. De quoi donc offrir par la suite une seconde partie passionnante Les deux équipes ont intensifié leur jeu, et se sont créées de situations incroyables, mais elles se sont séparées sur un nul 1-1. Tout se jouera au retour à Turin mardi prochain.

La deuxième affiche des quarts de finale aller, opposait Manchester United au FC Barcelone. Alors qu’il tentait de détourner la tête de Luiss Suarez,le defenseur mancunien Shaw a inscrit contre son camp. Ce qui a permi au club catalan de réaliser une bonne opération 1-0 sur la pelouse d’Old Traford, avant bien évidement le retour mardi au Camp Nou en Catalogne.

Les quarts aller de finale de la Ligue Europa

Parmi les affiches, l’Eintracht Francfort joue contre Benfica, à Lisbonne.Villareal acuueille Valence, le duel espagnol. Chelsea sera sur la pelouse de Slavia Prague, et la quatrième affiche oppose ce soir Arsenal à Naples.

Mais le mileiu de terrain de Naples Allan Marques est optimiste:

"Nous savons que lors des deux derniers matches, nous avons commis quelques erreurs et que nous ne pouvons pas le permettre ce soir, car il s'agit d'un match très important contre une équipe très difficile à affronter. Mais si nous faisons ce que nous savons faire, ce que demande l’entraîneur , je pense que nous pouvons placer une équipe comme Arsenal dans une position difficile"