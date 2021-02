LDC : Kylian Mbappé permet au PSG de terrasser le FC Barcelone

Si lors de la première mi-temps, le Barça a semblé tenir le coup face à un PSG privé de Neymar et Di Maria, rentrant aux vestiaires sur le score de 1-1, la seconde période a été bien plus compliquée pour Lionel Messi et les siens.

Sous l’impulsion d’un Kylian Mbappé de gala, le PSG s’est montré entreprenant et dangereux devant les cages de Marc André ter Stegen. Et avec neuf tirs cadrés pendant la rencontre, les Parisiens auraient pu rentrer à Paris avec un score encore plus avantageux que 4-1.

Mauricio Pochettino, l'entraineur du PSG depuis janvier 2021

En conférence de presse, Mauricio Pochettino est revenu sur l'état d'esprit de Mbappé, premier joueur à inscrire un triplé au Camp Nou en C1 depuis Andrei Shevchenko en 1997.

"Avant la rencontre, Kylian était calme. Lors de la dernière séance d'entraînement, il m'a demandé : 'Coach, combien de fois tu as gagné ici, au Camp Nou ?'. Je lui ai répondu que je n'avais gagné qu'une fois. Il m'a dit : 'Bon bah demain, tu vas gagner ici une deuxième fois.' Après le match, il est venu me voir pour me dire : 'Tu vois, je t'avais dit que t'allais gagner une deuxième fois ici !'", a déclaré l'entraîneur argentin.

Liverpool prend le dessus sur Leipzig

Dans l’autre rencontre de la soirée, Liverpool s’est imposé 2-0 contre le RB Leipzig grâce à des réalisations de Mohamed Salah et Sadio Mané. Et si les Reds n’ont pas tant dominé que ça la rencontre, Jürgen Klopp était tout de même heureux que son équipe ait réussi à faire la différence.

"Je suis très content de la performance de mon équipe ce soir. Cela nous a permis d'obtenir un résultat, qui est à mon avis mérité. C'était une rencontre où l'on ne pouvait pas s'attendre à ce que l'une ou l'autre équipe prenne un avantage conséquent ce soir, parce que vous avez là deux équipes qui sont très bien organisées, qui défendent très bien, et qui posent de nombreux problèmes à leur adversaire dans la construction du jeu. Je pense que cela a mieux fonctionné pour nous ce soir", a affirmé le technicien allemand.