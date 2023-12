LDC : pas de miracle pour l'Union Berlin

Pour son dernier match à domicile dans cette C1, l'Union Berlin recevait un Real Madrid remanié, car déjà qualifié pour les huitièmes. Une victoire pouvait permettre aux Berlinois d'accrocher la Ligue Europa.

Et si les choses avaient bien commencé pour l'Union, avec notamment un but de Kevin Volland en fin de première mi-temps (juste après un pénalty de Luka Modric détourné par Fredrik Rönnow), le Real s'est réveillé juste après la pause, et a renversé la vapeur grâce à un doublé de Joselu en dix minutes.

Des détails qui font la différence

Alex Kral a égalisé pour l'Union à la 85è, mais les Madrilènes ont repris l'avantage à la 89è grâce à Ceballos. Les Berlinois se sont finalement inclinés 3-2. Pour Rani Khedira, cette défaite résume à elle seule la campagne de l'Union Berlin :

"Il y avait la place de faire mieux. Mais à ce niveau, ce sont les détails qui font la différence. A Braga, nous avions joué pendant une heure en supériorité numérique et n'avons pas réussi à gagner. Peut-être qu'on ne méritait pas mieux. Nous avons fait trop d'erreurs", a estimé le capitaine de l'Union Berlin.

Ancien attaquant de Hanovre, Joselu a inscrit un doublé en dix minutes face à l'Union Berlin Image : Luciano Lima/Beautiful Sports/IMAGO

"Ce soir, nous avons une fois de plus perdu dans les dernières minutes. Nous avons peut-être été tout simplement trop naifs pour espérer quoi que ce soit."

L'Union Berlin qui peut s'en mordre les doigts parce que dans le même temps, Braga s'est incliné 2-0 à Naples, dont un but de Victor Osimhen, fraîchement sacré "joueur africain de l'année". Naples qui accompagne donc le Real en huitièmes de finale. Braga, qui a terminé troisième de ce groupe C, est reversé en Ligue Europa.

Copenhague en huitièmes, Lens et Benfica en Ligue Europa

Dans le même temps, le Bayern Munich est allé s'imposer 1-0 sur la pelouse de Manchester United grâce à un but de Kingsley Coman. Premiers du groupe A avec 16 points, les Bavarois seront accompagnés en huitièmes par le FC Copenhague, qui a battu Galatasaray 1-0. Le club stambouliote est reversé en Ligue Europa. Manchester United est éliminé.

Face à Manchester United, Kingsley Coman a inscrit son 16è but en Ligue des champions Image : Nigel Keene/Pro Sports Images/IMAGO

Dans le groupe B, Arsenal a été contraint au nul à Eindhoven par le PSV. Les Gunners finissent quand même premiers, le PSV deuxième, tandis que Lens, qui a battu le FC Séville 2-1, ira en Ligue Europa.

Enfin dans le groupe D, l'Inter Milan et la Real Sociedad n'ont pu se départager, score final 0-0. C'est toutefois le club espagnol qui termine premier du groupe grâce à une meilleure différence de buts. De son côté, Benfica est allé gagner 3-1 sur la pelouse de Salzburg et arrache son ticket pour la Ligue Europa.