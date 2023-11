LDC : Dortmund qualifié pour les huitièmes de finale

A San Siro, le Borussia s'attendait à une partie compliquée face à l'AC Milan pour le compte de cette cinquième journée de la phase de poules de la C1. Si Marco Reus est parvenu à ouvrir le score à la 10è minute de jeu sur pénalty, Dortmund s'est fait rejoindre juste avant la mi-temps suite à un joli numéro signé Samuel Chukwueze.

Un petit goût de revanche

En seconde période, le BvB a fait le dos rond face aux assauts des Milanais et s'est montré plus clinique, en trouvant la faille par deux fois : par Jamie Bynoe-Gittens à la 59è, puis par Karim Adeyemi à la 69è. Score final 3-1. Une victoire et une qualification pour le tour suivant qui a un petit goût de revanche pour l'entraîneur Edin Terzic :

"Après le tirage au sort, tout le monde disait que ca allait être difficile pour nous. Après la défaite à Paris et le nul à domicile face à l'AC Milan, tout le monde disait que c'était fini. Et pourtant, nous sommes venus en Italie en qualité de leader, nous savions que les Milanais devaient gagner, mais nous le voulions aussi, et les joueurs l'ont montré de la plus belle des manières", a déclaré le technicien en conférence de presse.

Marco Reus et Dortmund étaient trop forts pour l'AC Milan de Mike Maignan Image : Gribaudi/ImagePhoto/IMAGO

Dans l'autre rencontre de ce groupe F, le Paris Saint-Germain et Newcastle se sont séparés sur le score de 1-1. Le PSG compte sept points ; Newcastle et l'AC Milan en ont cinq. Tout se jouera lors de la dernière journée, le 13 décembre prochain.

Une belle performance malgré la défaite

De son côté, le RB Leipzig, déjà qualifié, évoluait en Angleterre face à Manchester City, avec pour idée d'oublier la défaite 7-0 de la saison passée. Les choses étaient en bonne voie pour Leipzig, qui menait 2-0 au terme de la première mi-temps grâce à un doublé de Lois Openda. Mais en seconde période, Erling Haaland, Phil Foden et Julian Alvarez ont renversé la vapeur. Malgré la défaite 3-2 du RB, l'entraîneur Marco Rose a tenu à féliciter son équipe :

"Compliments à mon équipe pour sa performance ce soir, pour avoir rectifié le tir par rapport à la saison dernière. Même si nous repartons les mains vides, il y a beaucoup de choses positives à tirer de cette rencontre - hormis le résultat, bien sûr", a déclaré Rose après la rencontre.

Menés 0-2 à la mi-temps, Erling Haaland et ses coéquipiers ont renversé la vapeur en seconde période Image : Every Second Media/IMAGO

L'Atletico Madrid et le FC Barcelone qualifiés

Dans les autres rencontres de la soirée, qualifications pour les huitièmes de finale de l'Atletico Madrid et de la Lazio, qui, dans le groupe E, ont respectivement battu Feyenoord (3-1) et le Celtic (2-0). Dans le groupe G, les Young Boys se sont imposés 2-0 face à l'Etoile Rouge de Belgrade et ont ainsi assuré leur reversement en Ligue Europa. Enfin dans le groupe H, le FC Barcelone s'est qualifié grâce à sa victoire 2-1 face au FC Porto. Les Dragões qui joueront leur qualification au prochain match, face au Shakhtar Donetsk.