LDC : des huitièmes de finale très prometteurs

Quinze points d'avance sur le deuxième en Serie A, et le rêve d'un premier titre de champion d'Italie depuis 1990 qui se concrétise semaine après semaine. Quinze points sur dix-huit possibles lors de la phase de groupes en Ligue des champions, avec notamment des victoires 4-1 face à Liverpool et 6-1 sur la pelouse de l'Ajax Amsterdam.

18 réalisations en 19 apparitions en championnat : Victor Osimhen sera le danger numéro un du côté de Naples Image : Franco Romano/NurPhoto/picture alliance

Des joueurs exceptionnels, à l'image du Nigérian Victor Osimhen, meilleur buteur du championnat d'Italie avec 18 réalisations, ou encore l'ailier Khvicha Kvaratskhelia, surnommé "Kvaradona", en hommage à Diego Maradona, idole absolue de la ville. Bref, cette équipe du Napoli fait peur, très peur. Elle apparaît même comme favorite au moment d'affronter l'Eintracht Francfort, même si le capitaine Giovanni di Lorenzo préfère faire baisser la pression :

"Oui, je pense que nous arrivons ici en qualité d'équipe très forte, mais je ne pense pas que nous soyons favoris. Nous savons que nous allons affronter une superbe équipe de Francfort qui évolue dans un très bon championnat. C'est une équipe qui joue à un très haut niveau, aussi bien en termes de rythme que d'intensité", a déclaré le défenseur en conférence de presse. "Nous nous sommes préparés de la meilleure des manières, mais nous ne pensons pas pour autant être les favoris."

Les Aigles jouent pour gagner

Du côté de Francfort, l'Eintracht a également des arguments à faire valoir, avec notamment des joueurs comme Randal Kolo Muani ou encore Mario Götze, revenu à un excellent niveau. Quoi qu'il en soit, l'entraîneur Oliver Glasner a hâte de disputer cette rencontre devant un public déchaîné et croit plus que jamais aux chances de son équipe :

"Moi-même en tant qu'entraîneur, j'aborde cette rencontre avec beaucoup de joie et de confiance parce que mes joueurs me font bonne impression. Nous savons que c'est une équipe très solide qui nous attend, mais nous savons aussi que nous sommes nous aussi très solides", a estimé le technicien autrichen en conférence de presse. "Nous avons hâte de jouer cette partie dans un stade à guichets fermés dans une atmosphère incroyable. Notre objectif est clair : nous allons jouer pour gagner."

Aussi bien buteur que passeur, Randal Kolo Muani est l'atout offensif numéro un des Aigles cette saison. Image : THOMAS KIENZLE/AFP

Battre le Real, une sacrée affaire

L'autre rencontre de la soirée sera un duel au sommet entre les deux finalistes de la dernière édition de la Ligue des champions qui risque de tenir toutes ses promesses. Auteurs d'une saison moyenne, les Reds, qui restent sur deux victoires consécutives en championnat (dont une dans le derby face à Everton), voient arriver cette confrontation pile au bon moment.

Pour l'entraîneur Jürgen Klopp, ce choc face au Real Madrid sera l'occasion de faire oublier la déception de la finale disputée au Stade de France perdue 1-0 en mai dernier. Une finale au cours de laquelle son équipe avait fait jeu égal. Mais face au grand Real Madrid, les choses sont toujours un peu plus compliquées qu'à l'accoutumée :

"Nous allons devoir réaliser un grand match. Honnêtement, nous devons disputer deux superbes parties si on veut se qualifier pour les quarts. Mais cela ne me dérange pas, parce que si tu ne donnes pas le meilleur de toi-même, tu n'as aucune chance. Le Real Madrid, lui, n'est pas obligé d'être à son meilleur niveau pour passer. Là est la différence entre nous, et c'est ce qui rend cette confrontation si spécial. J'ai vraiment hâte", a déclaré le technicien allemand.

Vinicius Junior avait inscrit le seul but de la finale, en mai 2022 Image : Thomas COEX/AFP

Modric détendu

Du côté du Real Madrid, Carlo Ancelotti devra se passer de Toni Kroos ainsi que d'Aurélien Tchouaméni au milieu de terrain. Le technicien italien pourra en revanche compter sur Luka Modric. A 37 ans, le vétéran croate est toujours le patron de cette équipe, et sait d'ores et déjà à quoi s'attendre ce soir :

"Dans ce genre de confrontations, tous les joueurs se connaissent, plus ou moins. Quand tu affrontes une telle équipe autant de fois, tu sais peu ou prou à quoi t'attendre. Tu sais quel adversaire va te marquer, par exemple. Tu sais ce que l'adversaire aime faire, mais aussi ce qu'il n'aime pas. Donc je me prépare toujours de la même manières pour ces rencontres. Je suis détendu", a notamment déclaré Modric.

Liverpool-Real Madrid, tout comme Eintracht Francfort face à Naples, c'est ce soir, à partir de 20h en temps universel.