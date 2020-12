LDC : Gladbach s'incline de peu face à l'Inter

Il y a cru. Il y a cru, Alassane Pléa. Déjà auteur d'un doublé dans cette rencontre face à l'Inter Milan, l'international francais d'origine malienne a cru avoir égalisé pour son équipe à la 83ème minute de jeu. Seulement, l'arbitre en a décidé autrement : sur la trajectoire de sa frappe, il y avait son coéquipier Breel Embolo, qui, bien que hors-jeu, ne gênait pas la vue de Samir Handanovic, le gardien de l'Inter.

Lars Stindl et les siens joueront leur va-tout sur la pelouse du Real Madrid

Le but ne sera finalement pas validé, et Gladbach s'est finalement incliné 3-2 à domicile. Malgré la défaite, difficile à avaler, l'entraîneur Marco Rose veut continuer à y croire :

"Nous sommes encore en course, dans ce groupe très difficile. Nous sommes encore en tête, mais c'est très serré : toutes les équipes peuvent encore se qualifier pour les huitièmes de finale. Nous allons nous rendre à Madrid, une équipe que toute la planète connaît, et notre objectif, c'est de nous qualifier."

Leaders du groupe B avec huit points, les Poulains n'ont besoin que d'un nul à Madrid pour aller en huitièmes de finale. Le Real qui s'est d'ailleurs incliné 2-0 sur la pelouse du Shakhtar.

Le Bayern aligne des jeunes

De son côté, le Bayern Munich est allé faire match nul 1-1 contre l'Atletico Madrid. Une rencontre qui comptait pour du beurre ou presque pour les Bavarois, déjà qualifiés et assurés de finir premiers de leur groupe A. Un match qui a permis à l'entraîneur Hansi Flick de faire tourner son effectif et d'aligner des jeunes, comme Jamal Musiala ou Bright Arrey-Mbi, tous deux âgés de 17 ans. Et force est de constater que Flick a été satisfait du résultat :

"C'est bien que nous ayons des jeunes qui ont pu jouer contre l'Atletico. C'était une très belle soirée. Je suis très content."

Thomas Müller a égalisé sur pénalty face à l'Atletico

Dans l'autre match de ce groupe A, Salzburg est allé gagner 3-1 sur le terrain du Lokomotiv Moscou et reste en course pour une éventuelle qualification.

Première victoire pour l'OM

Ailleurs, l'Olympique de Marseille a battu l'Olympiakos 2-0 et prend ses premiers points dans le groupe C. Une poule dominée par Manchester City, qui s'est contenté d'un nul 0-0 à Porto. Enfin, Liverpool a battu l'Ajax 1-0 et reste en tête du groupe D, juste devant l'Atalanta, qui a fait match nul 1-1 face à Midtjylland.

Stéphanie Frappart, première

Enfin, petit événement à venir : Stéphanie Frappart va devenir la première femme arbitre à diriger un match de Ligue des Champions chez les hommes. Âgée de 36 ans, Frappart avait déjà arbitré la Supercoupe d'Europe entre Liverpool et Chelsea. Ce soir, la Française sera à Turin pour la rencontre Juventus-Dynamo Kiev.