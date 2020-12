LDC : Gladbach se qualifie malgré sa défaite face au Real

Le Borussia Mönchengladbach peut dire merci au Shakhtar Donetsk et à l’Inter Milan. Les deux équipes n’ayant pas réussi à se départager, le club allemand profite de ce match nul 0-0 pour se qualifier pour le prochain tour, et ce malgré sa défaite sur la pelouse du Real Madrid 2-0.

Dans le groupe A, c’est l’Atletico Madrid qui rejoint le Bayern Munich en huitièmes de finale. Le club espagnol est allé s’imposer 2-0 sur la pelouse de Salzbourg, qui termine troisième de sa poule. Les Bavarois finissent, eux, premiers.

Dans le groupe C, Manchester City et Porto étaient déjà qualifiés. La question était de savoir si l’Olympique de Marseille pourrait atteindre la 3ème place, synonyme de reversement en Ligue Europa. Mais les Phocéens ont perdu 3-0 face aux Citizens et laissent donc l’Olympiakos filer en C3.

Enfin dans le groupe D, c’est l’Atalanta Bergame qui récupère le dernier billet pour le prochain tour en s’imposant 1-0 face à l’Ajax Amsterdam. Les Italiens rejoignent ainsi Liverpool au prochain tour.

Paris et Istanbul reviennent sur la pelouse

La soirée d’hier a aussi été marquée par la suite de la rencontre entre le Paris Saint-Germain et Istanbul Basaksehir. Mardi soir, le match avait été arrêté à la 14ème minute de jeu suite à des propos racistes tenus par un des arbitres assistants envers Pierre Webo, assistant coach au sein du club turc.

Après la victoire 5-1 de ces hommes, Thomas Tuchel est revenu sur leur geste de solidarité et leur volonté de s’opposer fermement au racisme.

Les joueurs de Paris et d'Istanbul posent le genou au sol en soutien à Black Lives Matter

"Hier, les joueurs ont pris une décision forte. Ils se sont montrés solidaires de l'adversaire. C'est une décision forte, une décision très courageuse. Dans les vestiaires, il était vraiment clair qu'ils voulaient montrer cette réaction là", a déclaré l'entraîneur allemand.

À noter que Neymar, un des joueurs parisiens qui a le plus insisté pour que son équipe rentre aux vestiaires mardi soir, a été le grand artisan de la victoire du PSG en inscrivant un triplé.