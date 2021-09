LDC : L'exploit du Sheriff Tiraspol, Messi marque enfin

Le Sheriff Tiraspol est certes un néophyte dans cette compétition, il vole de surprise en surprise. Il y a deux semaines, le club moldave s'était imposé 2-0 face au Shakhtar Donetsk. Hier soir, le Malien Adama Traoré et ses coéquipiers ont tout simplement réussi à battre le Real Madrid chez lui, 2-1, grâce à un superbe but en toute fin de rencontre signé Sébastien Thill. Grâce à cette victoire, le Sheriff Tiraspol trône en tête du groupe D avec 6 points, devant le Real, mais aussi devant l'Inter Milan et le Shakhtar, qui se sont neutralisés hier à Kiev, score final 0-0.

Premier but pour Messi au PSG

Outre ce choc des extrêmes, il y avait également un duel au sommet hier soir entre le PSG et Manchester City. Un choc qui a tourné à l'avantage du Paris Saint-Germain, qui a marqué d'entrée de jeu grâce à l'inévitable Idrissa Gana Gueye, avant de doubler la mise en fin de rencontre grâce à Lionel Messi. Un premier but pour l'Argentin dans la capitale française, pour la plus grande joie de son entraîneur, Mauricio Pochettino :

"Un joueur comme Messi a besoin de ce genre de performances pour créér des liens avec le reste de l'équipe. Il a déménagé pour la première fois depuis 20 ans. Il ressent différentes choses, de nouvelles choses. Je suis vraiment heureux, en tous cas : cela fait 20 ans que je le vois marquer contre une équipe adverse, mais cette fois-ci, il a marqué pour nous", a déclaré le technicien argentin à l'issue de la rencontre. "Nous sommes du même côté. Je suis content d'être là et de partager ce premier but avec lui."

Grâce à ce succès, le PSG est en tête du groupe A, avec 4 points, juste devant le FC Bruges, qui est allé gagner 2-1 sur la pelouse de Leipzig. Manchester City est troisième.

Dortmund assure l'essentiel

Privé d'Erling Haaland, le Borussia Dortmund s'est imposé 1-0 face au Sporting. Un but signé Donyell Malen. Un but libérateur pour l'attaquant néerlandais, qui peinait depuis le début de saison à justifier les attentes autour de son transfert, estimé à 30 millions d'euros. Son entraîneur Marco Rose espère désormais qu'il va enfiler les buts comme les perles :

"Donyell a commencé à se poser des questions. Il sait qu'il a débarqué dans un grand club et qu'on attend des choses de sa part. Ce soir, il a marqué un joli but. Il faut maintenant qu'il marque de manière plus régulière", a estimé Rose en conférence de presse.

La délivrance pour Donyell Malen, qui fête son but avec Jude Bellingham

Dortmund compte six points dans son groupe C, tout comme l'Ajax Amsterdam, qui s'est imposé 2-0 face au Besiktas grâce à un nouveau but de Sébastien Haller, son cinquième dans la compétition.

Salah et Mané brillent

Enfin, dans le groupe B, un doublé de Mohamed Salah et une réalisation de Sadio Mané ont permis à Liverpool de s'imposer 5-1 à Porto, tandis que l'Atletico Madrid est allé gagner 2-1 sur le terrain de l'AC Milan grâce à un pénalty dans les ultimes instants de la rencontre.