LDC : Dortmund et Leipzig veulent renouer avec le succès

Quelques jours après avoir été balayé à domicile 4-0 par le Bayern Munich, Dortmund veut se relever et aller de l'avant. Actuel deuxième de ce fameux groupe F, le "groupe de la mort" avec quatre points (soit deux longueurs de retard sur le PSG), cette équipe du Borussia veut montrer qu'elle est capable d'assurer dans les grands rendez-vous. En tous cas, l'entraîneur Edin Terzic en est convaincu :

"Je me rappelle les titres dans la presse avant le match aller, en Angleterre. A quel point ce match était important pour nous. Nous avons montré de quoi nous étions capables, et c'est ce à quoi nous aspirons à nouveau, devant notre public cette fois-ci", a déclaré le technicien allemand en conférence de presse.

Il y a deux semaines, Dortmund s'était en effet imposé 1-0 sur la pelouse de Newcastle.

Des Magpies en apprentissage

Une équipe de Newcastle qui compte également quatre points dans ce groupe F et qui reste sur un succès 1-0 en Premier League face à Arsenal. Les Magpies qui continuent leur apprentissage en Ligue des champions mais qui ont déjà un match référence sur lequel s'appuyer, estime Fabian Schär :

"Nous avons un groupe très difficile. Face au Paris Saint-Germain, nous avons réalisé l'une de nos meilleures performances. C'est ça, le niveau auquel nous voulons jouer match après match", a assuré le défenseur suisse.

Deuxième plus gros transfert de l'histoire du club, Sandro Tonali sera absent jusqu'à la fin de la saison Image : Scott Heppell/AP/picture-alliance

"Évidemment, on ne peut pas atteindre ce niveau tout le temps, mais c'est le processus dans lequel nous sommes et il est évident que nous pouvons apprendre beaucoup du match contre Dortmund et faire mieux la prochaine fois."

Newcastle qui devra quand même faire sans de nombreux joueurs, à l'image d'Alexander Isak, Sven Botman ou encore Harvey Barnes, blessés, sans oublier Sandro Tonali, suspendu pour des paris sportifs illicites pour une période de dix mois.

Borussia Dortmund face à Newcastle, c'est ce soir, à partir de 17h45 en temps universel, tout comme Shakhtar Donetsk-FC Barcelone, qui se dispute à Hambourg.

Leipzig tout proche de la qualification

Ce soir, c'est le RB Leipzig qui entrera dans la danse. Une équipe du RB qui veut se refaire la cerise après deux défaites consécutives : une élimination en Coupe d'Allemagne face à Wolfsburg puis un revers 2-0 sur la pelouse de Mayence en Bundesliga.

Leipzig qui peut d'ores et déjà se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, à condition que Manchester City, leader du groupe G, batte les Young Boys, et que de son côté, le RB s'impose à Belgrade face à l'Etoile Rouge. Mais cela pourrait s'avérer plus compliqué qu'il n'y paraît, estime l'entraîneur Marco Rose :

"La relation entre l'équipe et les fans est très particulière. Les supporters vivent pour ce club de l'Etoile Rouge, ils poussent sans cesse leur équipe. L'atmosphère sera très spéciale. A nous de faire en sorte de répondre présent pour ce duel", a déclaré Rose en amont de la rencontre.

Leipzig qui évoluera sans son attaquant Timo Werner, malade. Etoile Rouge de Belgrade-RB Leipzig, c'est ce soir, à partir de 20h TU.

Les supporters de l'Etoile Rouge de Belgrade sont connus pour leur passion Image : Marko Metlas/MN Press/IMAGO

Le PSG à Milan

Dans les autres rencontres de la soirée, le Celtic Glasgow, au bord de l'élimination dans le groupe E, se déplace sur la pelouse de l'Atletico Madrid, tandis que la Lazio recevra le Feyenoord.

De son côté, le Paris Saint-Germain, leader du groupe F, évoluera face à l'AC Milan.

Enfin dans le groupe H, le FC Porto recevra le Royal Antwerp.

Toutes ces rencontres débuteront également à 20h en temps universel.