LDC : Dortmund bat Chelsea dans la douleur

Dans un Signal Iduna Park chauffé à blanc, le Borussia Dortmund a plié, mais n'a jamais rompu. Si Chelsea s'est créé les meilleures occasions de la partie, avec notamment cette balle piquée de Joao Felix qui a fini sa course sur la barre transversale de Gregor Kobel ou cette frappe de Ruben Loftus-Cheek sauvée sur sa ligne par Emre Can dans les dernières minutes de la rencontre, c'est Dortmund qui a trouvé la faille à la 63è minute de jeu, grâce à un formidable solo signé Karim Adeyemi parti tout seul en contre-attaque.

Capables de mieux faire

Dortmund s'impose donc 1-0 et prend donc une option pour la qualification en quarts de finale. Mais pour ce faire, il va falloir que les Jaune et Noir élèvent encore leur niveau de jeu, estime l'entraîneur Edin Terzic :

"C'était une solide performance de notre part mais loin d'être notre meilleure de l'année. Nous avons commis trop d'erreurs, nous avons perdu le ballon inutilement à plusieurs reprises. Notre slogan ce soir était 'nous nous battons et nous voulons gagner'", a déclaré Terzic en conférence de presse. "Et au vu comment nous avons défendu pour ne pas prendre de but, je pense que nos supporters peuvent être ravis du résultat. Mais nous savons que nous devons faire mieux car nous sommes capables de mieux jouer."

Potter attend le retour avec impatience

Du côté de Chelsea, on peut avoir des regrets. Il y avait la possibilité de marquer au moins un but. Mais Graham Potter ne désespère pas. Au vu de ce que son équipe a proposé hier soir, il sait qu'elle est capable de faire la différence au match retour :

"La première mi-temps était très équilibrée. Nous avons eu de bonnes opportunités en contre-attaque, nous avons même touché la barre. En seconde période, hormis l'action décisive où n'avons pas bien défendu, je trouve que nous avons été la meilleure des deux équipes", a estimé le technicien anglais à l'issue de la rencontre.

Joao Felix s'est démené mais n'a trouvé que la barre transversale de Gregor Kobel. Image : Matthias Koch/IMAGO

"Nous nous sommes procurés de bonnes occasions, il nous a juste manqué un peu de chance dans la finition. Nous aurions peut-être mérité de marquer, mais c'est comme ça. Nous sommes à la mi-temps de ce duel très serré. J'ai hâte de disputer le retour à Stamford Bridge."

Dans l'autre rencontre de la soirée, Benfica est allé gagner 2-0 sur la pelouse du FC Bruges. Le club lisboète n'a plus connu la défaite depuis 29 rencontres désormais.

Les matchs retour de ces huitièmes de finale auront lieu le 7 mars prochain.