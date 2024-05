LDC : Dortmund à 90 minutes d'une troisième finale

Samedi dernier, quelques instants après l'éclatante victoire 5-1 face au FC Augsbourg lors de la 32è journée de Bundesliga, l'entraîneur Edin Terzic a qualifié la demi-finale retour de Ligue des champions face au Paris Saint-Germain de match "le plus important de ces dix dernières années" pour le club de la Ruhr.

Difficile de lui donner tort : après un court succès 1-0 lors de la première manche, le Borussia Dortmund est à au moins 90 minutes de valider son ticket pour disputer la troisième finale de C1 de son histoire, après celles de 1997 et de 2013. Mais le techncien allemand d'origine croate s'attend à un match très tendu pour son équipe, qui va devoir se dépasser pour arracher sa qualification :

"Ce sera un match très serré. Pour aller en finale, nous devrons nous battre sur chaque ballon, chaque centimètre carré du terrain et durant chaque seconde de cette rencontre. Nous devrons montrer un meilleur visage que lors du match aller, et nous avons une bonne occasion de bien faire pour nous rendre à Wembley", a estimé Terzic.

Une finale pour Marco Reus

Parvenir à aller en finale serait aussi un joli cadeau d'adieu pour Marco Reus, qui quittera son club de coeur à la fin de la saison après douze années passées chez lui. Bien que remplacant la plupart du temps, le milieu de terrain de 35 ans a fait le spectacle face à Augsbourg et a prouvé qu'il en avait encore sous le capot.

Un but et deux passes décisives : face à Augsbourg, Marco Reus a montré qu'il n'était pas encore fini Image : Leon Kuegeler/Getty Images

En tous cas, son entraîneur Edin Terzic compte bien profiter de la présence de son joueur jusqu'au bout :

"Immense performance de Marco. Une légende absolue. Vous avez vu cet amour qu'il a recu du stade. Un garçon né à Dortmund et qui a passé tant de saisons ici, c'est quelque chose de vraiment spécial dans le football moderne. Il mérite tout ce qui lui arrive. Nous espérons maintenant pouvoir profiter de nos moments avec lui le plus longtemps possible", a déclaré le coach du BvB.

A voir si Marco Reus aura le droit à quelques minutes de jeu face au Paris Saint-Germain. Une équipe que le Borussia Dortmund n'a toujours pas battu à Paris, et qui reste sur une défaite 2-0 en phase de poules en septembre dernier.

Paris devra s'inspirer du match à Barcelone

Malgré la défaite 1-0 à Dortmund, le Paris Saint-Germain avait réalisé une bonne performance globale sur la pelouse du Borussia, se créant de nombreuses occasions. Malheureusement, le PSG a joué de malchance en touchant les montants coup sur coup, par l'intermédiaire de Kylian Mbappé et Achraf Hakimi.

C'est pour cette raison que les Parisiens estiment qu'il n'y a pas péril en la demeure. Certes, le match aller a été perdu, mais la possibilité de renverser la vapeur au retour est belle et bien réelle. Pour ce faire, il faudra se montrer aussi serein qu'avant le match retour à Barcelone en quarts de finale, estime Marquinhos :

"C'est vrai que contre Barcelone il y a eu ce calme, on voit à quel point c'est important. Le coach insiste beaucoup sur ce point. Il dit souvent qu'un match c'est 90 voire 95 minutes. Demain, ça pourrait être 120. C'est pour cette raison qu'il faudra être prêts, émotionnellement parlant", a martelé le capitaine parisien en conférence de presse.

En phase de poules, le PSG avait battu Dortmund 2-0 au Parc des Princes grâce notamment à un but de Kylian Mbappé Image : Miguel Medina/AFP

"Continuer à jouer avec nos idées, notre stratégie, le plan A, le plan B, savoir ce qu'on doit faire sur le terrain, c'est ce qui donne la confiance et le calme à notre équipe."

Marquinhos qui compte également sur le soutien du public du Parc des Princes pour faire la différence. En cas de victoire et de qualification, le PSG irait en finale de Ligue des champions pour la première fois depuis 2020.